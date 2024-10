Caso Audios: Abogado de Andrés Chadwick visita a Luis Hermosilla en Capitán Yáber

25 oct. 2024 - 10:48 hrs.

Desde el 27 de agosto pasado, permanece en prisión preventiva Luis Hermosilla, como consecuencia del caso Audio, donde está formalizado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

“Bienvenido a Yáber, Don Satanás”, así habría sido el recibimiento que le dio el empresario Rodrigo Topelberg al abogado a su arribo al anexo penitenciario Capitán Yáber, donde cumple su medida cautelar.

Durante ese periodo, ha recibido una serie de visitas, principalmente de su hermano Juan Pablo, que está a cargo de su defensa, de otros familiares que integran su círculo íntimo y de algunos amigos, que han tenido que enrolarse en Gendarmería para poder acceder a la unidad penal.

Entre éstos, según pudo confirmar MEGA Investiga, aparece el abogado Samuel Donoso, quien en dos oportunidades ha visitado a su colega penalista, con quien tiene un largo vínculo de amistad, y colaboración en distintas causas judiciales.

Justo ahora, los une una de las aristas que surgieron a propósito del caso Audio, debido a que Donoso representa al ex ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, uno de los amigos históricos de Hermosilla.

Al ex senador UDI y ex presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, se le investiga en calidad de imputado por las gestiones que habría realizado a favor del Grupo Patio, de propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, y será citado a declarar en las próximas semanas.

Donoso, que tiene amplias redes en el mundo político, también aparece como querellante en la acción judicial que presentó Chadwick contra diez diputados oficialistas que lo nombraron en la acusación constitucional contra la ahora destituida jueza Ángela Vivanco, donde apuntó que falsamente se le imputaron delitos.

Desde que estalló el caso Audios, el ex ministro solo se ha manifestado públicamente por declaraciones escritas, pese a que su nombre aparece mencionado en distintos chats de Luis Hermosilla, con quien tiene una larga amistad desde que eran compañeros en la Facultad de Derecho de la UC, en la década del setenta.

Primera semana de noviembre se publicarían chats

El terremoto generado por la denuncia de violación contra el ex subsecretario, Manuel Monsalve, puso paños fríos a las múltiples aristas en torno al caso Audios, pero el abogado Juan Pablo Hermosilla anunció que en un plazo de diez días dará a conocer las comunicaciones por whatsapp entre su hermano y fiscales del Ministerio Público, lo que anticipa una nueva tormenta en torno a la causa.

Y es que la defensa del imputado buscará dejar en evidencia una serie de supuestas inconsistencias en las declaraciones que han dado diversas autoridades del Ministerio Público, como Ángel Valencia y Lorena Parra, respecto a las comunicaciones que mantuvieron con el otrora influyente abogado.

Así, en entrevista con CNN, Juan Pablo Hermosilla, volvió a reflotar el encuentro entre su hermano y el fiscal nacional, en la cual participó Chadwick, dejando en claro que Valencia “ha dicho cosas que no son ciertas, cuando él declara que no tuvo más conversaciones con Luis desde que lo nombraron, eso no era efectivo”.

También, agregó que “él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión”, poniendo el acento en las formas en cómo se inició la reunión y los temas que trataron, que según la versión de Valencia, Hermosilla le pidió un juicio abreviado para el ex director de la PDI, Héctor Espinosa.

A todo esto, se suma una querella por el delito de revelación de secreto, vinculado a las filtraciones de los chats, donde apunta directamente contra los persecutores de la Fiscalía Oriente y pide que Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana, entreguen voluntariamente sus teléfonos, entre otras diligencias, que deberá resolver el regional Occidente, Marcos Pastén.

