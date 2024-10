José Morales, el fiscal que investiga la fuga de información a pocas horas de la denuncia por violación contra Monsalve

23 oct. 2024 - 09:03 hrs.

El martes cerca de las 16:00 horas, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), recibió al director de la PDI, Eduardo Cerna.

En esa cita, el detective le comunicó –según su propio relato– una información que hasta ahora tiene insospechado alcance: que el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estaba siendo investigado por delitos de carácter sexual en contra –se supo días después– una subalterna.

En esa reunión, además, Cerna le comunica a la ministra Tohá que Monsalve había pedido un informe de inteligencia policial a la PDI respecto de sus movimientos del día 22 septiembre pues –como le ha comunicado a su entorno– temía haber sido drogado y ser blanco de extorsiones.

Ese intercambio se habría producido 24 horas después de que la víctima presentara la denuncia por violación y prestara su primera declaración, en las inmediaciones de la Fiscalía local de Santiago Centro.

El lunes 21, en Cerrillos, Cerna entregó más detalles acerca de la comunicación que mantuvo con Tohá y entregó un dato que podría resultar clave: que no le comunicó a Armendáriz que hablaría con la ministra que existía una investigación y que Monsalve había invocado la Ley de Inteligencia para revisar cámaras.

“No, con él (Armendáriz) no he hablado. Mis comunicaciones con el Ministerio Público están dentro del contexto de las comunicaciones permanentes en todo ámbito, pero en particular con el fiscal Xavier Armendáriz, antes de hablar con la ministra, no”, señaló el uniformado.

Y agregó: “Ya habían actuaciones, trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de la Brigada de Delitos Sexuales al respecto. Y yo informo que estamos investigando, que han habido actuaciones y obviamente era porque nuestro nexo era con el investigado (...) Pero no comuniqué detalles de la investigación”.

Luego de ello, según reconoció el propio Presidente, la ministra Tohá le habría comunicado que Monsalve tenía una denuncia por delitos sexuales, pero que además el médico cirujano habría invocado la Ley de Inteligencia para revisar las cámaras del Hotel Panamericano.

En la Fiscalía Centro Norte, existen tres investigaciones separadas relativas al caso Monsalve: una sobre el delito de violación, otra que indaga posibles infracciones por mal uso de la Ley de Inteligencia y una tercera sobre si algunos de los funcionarios que se enteraron de la denuncia contra Monsalve habrían incurrido en violación de secreto.

A quien le encomendaron esa labor fue al excandidato a fiscal nacional, José Morales, jefe de la fiscalía local Santiago Norte. A esa arista se suma lo ayer revelado por La Segunda, que un número indeterminado de funcionarios del Ministerio Público habrían ingresado a la carpeta reservada de Armendáriz, quienes ya estarían identificados.

Además, Mega Investiga pudo comprobar que también se están investigando a funcionarios de la PDI y el SML.

En la investigación por delitos sexuales, en tanto, el fiscal regional está trabajando de la mano de los persecutores Francisco Jacir, jefe de Santiago Centro, y Mariela Cid, especializada en delitos sexuales.

Quién es el fiscal Morales

El 21 de noviembre de 2022, el gobierno del Presidente Boric nominó como primer candidato a fiscal nacional a José Morales, para suceder al cuestionado Jorge Abbott. Decisión que finalmente se truncó por el Senado, pues el nombre del jefe de Santiago Norte no convocó a los 2/3 necesarios para su ratificación.

Hace pocos meses, el nombre de José Morales apareció mencionado en los chats del abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, sobre el proceso de nominación para fiscal nacional.

-Hermosilla: Ojalá el gobierno tuviera claro que el único que tiene las capacidades de gestión, liderazgo y técnicas para hacerse cargo del tema delictivo es JM (José Morales). Podrían descansar en él todo este flanco de la situación nacional que nos afectará los próximos años.

En su currículum figuran casos de connotación nacional como el caso Cascadas, la investigación por el incendio en las bodegas Kayser, colusión de las farmacias, La Polar y más recientemente el caso Fuente-Alba, cuyo resultado fue adverso para el persecutor.

No es la primera vez que al fiscal Morales se le encomienda investigar violación de secreto: a su cargó está la denuncia del juez Urrutia luego de que Mega Investiga revelara que el magistrado autorizara videollamadas para líderes del crimen organizado.

