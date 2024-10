Hermosilla revelará en los próximos días chats de fiscales y jueces que pidieron favores

24 oct. 2024 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado Juan Pablo Hermosilla anunció que en 10 días revelará los chats de su hermano Luis Hermosilla con los fiscales y jueces que le pidieron favores.



En entrevista con CNN Chile, el defensor recordó que “yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más, por ahí, de hacer público todos los contactos que tenga Lucho con fiscales”.

Los chats

Añadió que “yo creo que es menos de dos semanas, como 10 días más. No voy a tener todo, pero ya seleccioné un buen lote".





“La metodología que yo he pensado usar en eso es indicar que nosotros hemos revisado los chats, los correos electrónicos, las conversaciones telefónicas, en fin, y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, que con tal número de fiscales regionales, Luis tiene conversaciones durante ese periodo", explicó.

Los fiscales

"Fiscales que no eran fiscales regionales, sino que eran fiscales comunes, corrientes, adjuntos, tal cantidad, o sea, estos fiscales por estos temas. Con jueces, lo mismo, con ministros de corte, exactamente igual”, agregó el abogado.



En cuanto al fiscal nacional Ángel Valencia, aseveró que se involucró solo en este caso, ya que no está a cargo de la investigación, y además ha manifestado “cosas que no son ciertas”.



Por ejemplo, indicó, cuando Valencia dice que no tuvo más contactos con Luis Hermosilla desde que fue nombrado como fiscal nacional, “eso no era efectivo, él tiene que corregir eso, y además hay un tema con los contenidos de la conversación”.

Ángel Valencia

El 9 de octubre pasado, Valencia admitió haber sostenido un encuentro posterior con los abogados Luis Hermosilla y Andrés Chadwick tras haber sido nombrado como la máxima autoridad del Ministerio Público.



“Yo creo que él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión. Esa es la impresión que tenemos, pero eso hay que investigarlo bien”, concluyó Hermosilla.

