La historia de la pastelera chilena que se hizo viral por preparar una torta a Taylor Swift: "Nunca más me van a llamar"

21 oct. 2024 - 19:00 hrs.

Gabriela Oporto es una pastelera chilena y dueña de Bakealicious, pastelería australiana que se dedica a hacer productos con recetas típicas de nuestro país. Si bien ya tenía éxito con sus preparaciones, en febrero de este año su vida dio un vuelco en 180 grados, al saber que tendría que prepararse para el concierto de una celebridad.

En específico, la chilena de 38 años recibió un llamado de una importante compañía de catering de Sídney, en el que le comentaron que necesitaban tortas para el concierto de Taylor Swift.

En ese entonces, solo quedaban dos días para el evento, aunque jamás lo pensó dos veces, debido a que esta era una oportunidad única para ella en su carrera profesional, informó DF.

La especial torta para Taylor Swift

Pese a que había realizado antes preparaciones para artistas de renombre como Ed Sheeran o Harry Styles, nunca logró potenciar aquel contenido en sus redes sociales, para llegar a más público y hacerse conocida. De esta forma, se dijo a sí misma que no podía dejar pasar esta oportunidad.

Instagram

En esta ocasión, Oporto se dedicó a crear una torta especial para Taylor Swift y se dio cuenta de que su pastel favorito era de bizcochuelo con sprinkles. En ese instante, tomó esta idea, pero le agregó otros ingredientes, como manjar, milhojas y crema fresca. "La terminé con una flor morada porque es su color favorito", dijo.

"La gente empezó a pedir ese pastel como loca"

De acuerdo a lo anterior, le sacó provecho a este acontecimiento y colocó esta misma torta a la venta en su menú de la pastelería, por lo que las ventas aumentaron en cosa de días, llegando a comercializar 200 tortas por semana.

"Como todos se enteraron, la gente empezó a pedir ese pastel como loca. Y ahí tuve que contratar a tres personas porque no dábamos abasto", manifestó.

De ahí en adelante, la chilena se hizo conocida en Australia e incluso ha sido invitada a programas de TV, influencia que se ha traspasado a las redes sociales, donde aumentaron notablemente sus seguidores.

Los inconvenientes con la empresa de catering

Pero este episodio en su vida también tuvo un inconveniente, debido a que más tarde se vio envuelta en una polémica con la empresa de catering del concierto de Taylor Swift. En concreto, según el relato de Oporto, luego de hacerse conocida le dijeron que debía borrar los videos en sus redes, algo a lo que ella no accedió, y esto derivó en que nunca le pagaran por sus servicios.

"En la última llamada que tuve con ellos me dijeron que van a llamar a los abogados. Al final, nunca me pagaron y nunca más me van a llamar para hacer una torta a un famoso. Porque ellos son una de las empresas más grandes aquí en Sídney y tienen todos los contactos", explicó.

Pese a esto, la pastelera chilena sigue ilusionada con su trabajo y quiere crecer aún más como marca. Incluso, afirmó que desea abrir otra sede: "Me gustaría tener un negocio en un lugar céntrico", agregó.