"Trató de atropellarme": Chofer de micro que vivió día de furia contra colega en El Tabo rompió su silencio

16 oct. 2024 - 12:22 hrs.

Más de un mes después del día de furia que vivieron dos micreros en El Tabo, uno de los protagonistas rompió el silencio y contó su versión de los hechos, detallando las consecuencias que ha atravesado tras hacerse viral en redes sociales.

Se trata de José Canales Norambuena, un chofer que en la tarde del 5 de septiembre fue grabado persiguiendo a un colega por un sector de esa comuna de la región de Valparaíso. Primero, al volante de su bus, hizo reversa hasta impactar el parachoques de la maquinaria de su contraparte.

Cuando su rival se le escapaba, aceleró y le interceptó el camino. Se bajó de su micro y corrió para encararlo, golpeando el vidrio del costado del piloto y lanzándole piedras. Todo sucedió mientras transitaban vehículos por la Ruta G-98-F, lo que significó la puesta en riesgo de la vida de inocentes.

La supuesta verdad detrás del día de furia

Para Canales, hay una verdad que no fue captada por el video de su día de furia, ya que el conflicto comenzó mucho antes de lo que se registró. Aquel jueves, él estaba fuera de recorrido y estaba ayudando a un colega. Fue en ese contexto que su contrincante apareció para encararlo.

"Me chocó en la plaza, le boté el espejo y una antena... pero el problema fue que me siguió, me buscó la mala. Trató de atropellarme, me alcancé a tirar a la vereda. Ahí fue cuando me puse furioso... cualquiera hubiera reaccionado igual si lo intentan matar", expresó José a El Líder de San Antonio.

De ahí en adelante, empezó la peligrosa persecución en la ruta que grabó un automovilista. "Todo pudo haber sido mucho peor si no hubiera esquivado el intento de atropello, porque me tiró la micro encima, trató de atropellarme y por poco lo logra", argumentó.

¿Se arrepiente de su día de furia?

Por lo ocurrido, Canales actualmente está suspendido de sus funciones, reconociendo que está desesperado por no tener ingresos para sostener a sus cuatro hijos.

"Me arrepiento harto, porque me está pesando y por eso quiero pedirle disculpas al público, a la gente. Yo vivo de la gente, de los pasajeros y a ellos tengo que pedirles disculpas. A la empresa (de buses) también, necesito trabajar y estuvo mal lo que pasó. Todos vieron solamente una parte de la historia y me arrepiento mucho de lo que hice", concluyó.