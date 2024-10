"Iba a buscar a mi hijo al colegio": Sorprenden a hombre de 45 años que nunca ha sacado licencia de conducir

16 oct. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta mañana de miércoles se vivió una nueva fiscalización vehicular en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de San Bernardo. En ese contexto, Carabineros sorprendió a un conductor que se encontraba manejando sin licencia de conducir.

Minutos después, el automovilista conversó con el periodista de Mucho Gusto, Roberto Saa, y reconoció que jamás en su vida había obtenido el carnet de manejo.

"Me ha ido mal"

Pese a que fue fiscalizado por Carabineros, el sujeto de 45 años se mostró tranquilo y admitió que "no he podido sacar licencia, o sea me ha ido mal, esa es la verdad. He ido dos veces (a dar la prueba), pero me pongo nervioso, se me olvidan las cosas en el teórico".

"Nunca saqué licencia, solamente tenía para maquinaria agrícola (…). Yo casi no manejo, me maneja un primo. Ahora iba a buscar a mi hijo al colegio, que estaba enfermo", explicó.

El conductor comentó que antes no tenía auto y que ahora se trataba de una "emergencia", aunque reconoció que tendrá que sacar la licencia "lo antes posible". Pese a la explicación de este hombre, su vehículo fue requisado y además será multado.

Cabe recordar que las multas por conducir un vehículo sin nunca haber sacado la licencia de conducir varían entre 1,5 a 3 UTM, es decir, entre $99.840 y $199.683.

