Carabinero protagoniza accidente y deja en estado grave a una madre y su hija: No respetó la luz roja del semáforo

21 oct. 2024 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado 19 de octubre, un funcionario de Carabineros protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Osorno, región de Los Lagos, luego de no haber respetado la luz roja de un semáforo. La situación dejó a una madre de 46 años grave, mismo estado en el que se encuentra la hija de la mujer, de 23 años.

El uniformado es el comandante de la policía uniformada, y subprefecto de los Servicios, Manuel Aravena, quien se encontraba conduciendo un vehículo particular cuando ocurrió el accidente, según consignó el diario Austral de Osorno.

¿Qué se sabe del accidente protagonizado por carabinero en Osorno?

Según informó el mismo medio, Jessica Mujica y su hija Cecia Olavae estaban esperando cruzar en avenida Mackenna con Matta, cuando cerca de las 19:30 horas fueron atropelladas por un automóvil que se desvió de su trayecto al ser colisionado por el vehículo que manejaba el funcionario.

Debido al impacto, ambas víctimas fueron lanzadas hacia el cerco de una sucursal de Banco de Chile, mientras que el automóvil que las atropelló quedó sobre la vereda, arrasando con el semáforo, y el vehículo de Aravena dio algunas vueltas en el centro de la calzada, quedando en medio del cruce de calle.

"Bomberos acudió a un accidente de tránsito de alta energía, donde uno de los vehículos, luego de ser colisionado, salió proyectado hacia la vereda del estacionamiento del Banco de Chile y pasó a impactar a dos mujeres que esperaban cruzar la avenida Nueva Mackenna," detalló Rodrigo Jara, capitán de guardia de Bomberos.

Tras el accidente, el capitán Aravena contó que "yo iba manejando mi auto particular por Matta y la verdad no me percaté del semáforo que estaba en rojo, colisioné con el otro vehículo. Ahora hay que seguir el desarrollo de la diligencia".

¿Qué se sabe de los heridos?

Ambulancias del Samu llegaron al lugar y trasladaron a la madre y a su hija hasta el Hospital Base, donde ingresaron con lesiones de carácter grave. La joven de 23 años fue internada en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI).

En tanto, los conductores, presentaron heridas leves y fueron sometidos a los exámenes de alcoholemia. Ambos fueron dejados en libertad, a la espera de la citación de la Fiscalía de Osorno.

Carabineros dispuso investigación interna

El prefecto de Carabineros, coronel Miguel Ángel Valenzuela, confirmó que se inició una investigación interna al verse implicado un funcionario de la institución."Ambos conductores no iban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Se dispuso una investigación interna para establecer si hubo alguna falta institucional", indicó.

Sin embargo, Patricio Meneses, familiar de las víctimas, señaló que "hubo un procedimiento que no se adoptó de forma adecuada, movieron los vehículos sin esperar el carácter de lesiones y la SIAT llegó de madrugada, cuando la escena del accidente estaba alterada".

"Aquí hay un responsable que fue dejado en libertad, una red de protección al oficial policial que nunca pensé que se daría. Como familia vamos a seguir acciones legales contra el causante de este accidente, gracias a Dios mi señora y mi hija están con vida, pero con heridas graves", añadió.