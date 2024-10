"No me creían capaz": Chilena de 83 años cumple su sueño y logra titularse en la educación superior

10 oct. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Toda una proeza fue la que logró Elsa López Torres, de 83 años, quien a su edad y, siendo la estudiante más longeva del Instituto Profesional AIEP de San Antonio, en la región de Valparaíso, logró titularse como técnico en Trabajo Social.

Uno de los objetivos de Elsa, quien reside en la comuna de El Tabo, fue poder demostrarse a sí misma que los sueños se pueden cumplir sin importar la edad que uno tenga.

En cuanto a su historia personal, perdió a su madre cuando tenía 8 años de edad y luego su padre rehizo su vida con otra mujer. Tras una infancia sin muy buenos recuerdos, Elsa comenzó a trabajar a los 13 años, lo que le impidió terminar sus estudios escolares en esa época, y logró obtener su licencia de enseñanza media a sus 75 años.

"No me creían capaz"

En primera instancia, López comentó que intentó llegar a varias instituciones de educación superior que le permitieran cumplir su sueño. Sin embargo, en cada intento le cerraban las puertas, porque "no me creían capaz, pero AIEP me dio la oportunidad y aquí estoy feliz", comentó a Canal 2 de San Antonio.

La adulta mayor también señaló: "AIEP no se va a olvidar de una mujer de 81 años que entró a estudiar y nunca faltó, ningún día".

Elsa López, una vez que finalizó sus estudios, pudo realizar su práctica profesional en la Municipalidad de El Tabo y actualmente trabaja en un condominio donde le brinda ayuda social a vecinos y vecinas del sector, consignó el citado medio.

"Estoy trabajando en un condominio de adulto mayor, donde hay mucha gente que necesita ayuda, hacer diligencias, y yo sí que soy capaz", dijo la titulada.

Su logro fue reconocido por el director de AIEP San Antonio, Sergio Letelier, quien detalló que Elsa "terminó la educación media siendo mayor, teniendo 75 años, y su motivación nos da una enseñanza a todos. Yo creo que las metas son para poder cumplirlas y la felicito de todo corazón".