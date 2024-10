Video: Francisco Orrego, candidato a gobernador de la Región Metropolitana, es agredido en plena vía pública

10 oct. 2024 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato de Chile Vamos a la Gobernación de la Región Metropolitana, Francisco Orrego, denunció que fue agredido en plena vía pública mientras realizaba campaña. El ataque ocurrió durante la mañana de este jueves 10 de octubre en la comuna de Ñuñoa.

"Sabíamos que algún día iba a pasar, finalmente una persona (...) me agredió e intentó agredir al equipo", comentó Orrego a través de un video publicado en sus redes sociales.

"Probablemente de izquierda radical y que me odia"

El ataque fue en gran parte filmado por uno de los acompañantes de Francisco Orrego. En los videos se aprecia cómo al menos dos personas que transitaban al interior de un vehículo interpelan al candidato, mientras una de ellas incluso intenta golpearlo.

"Nos agrede verbalmente desde el auto, luego se baja, nos tira la puerta encima de forma maletera, me tira un combo, lo recibo", narró el propio Orrego.

En el video publicado en su cuenta de Instagram pasado las 10 de la mañana de este jueves, el candidato de Chile Vamos agregó: "La misma gente que iba pasando por la calle, lo reduce y lo tiran al piso".

Si bien en primera instancia, Orrego no resultó con lesiones, el aspirante a gobernador de la Región Metropolitana expresó su preocupación por el ataque: "Una persona probablemente de izquierda radical y que me odia me agredió. Una persona así de violenta no puede andar suelta por la calle, necesita ayuda".

Francisco Orrego declaró, tras hacer pública la agresión, que iría a una comisaría para dejar constancia del ataque a la espera de que su agresor "responda ante la justicia".

