"Dijeron que nos mantengamos encerrados": Chilena en Miami relata horas previas a arribo del huracán Milton

09 oct. 2024 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Queda cada vez menos para que el huracán Milton llegue a la zona de Florida, en Estados Unidos, luego de alcanzar la categoría 5, lo que se traduce en vientos de más de 250 kilómetros por hora. Frente a esto, Arantza Ramírez, chilena que vive en Miami, conversó con Meganoticias Ahora y contó cómo ha vivido la emergencia, afirmando que la información oficial es que el evento llegaría la madrugada del jueves.

La chilena reside en el piso 3 de un edificio en Miami, donde se ha mantenido resguardada y tomando todas las precauciones anunciadas por las autoridades, que han pedido que los ciudadanos se queden en sus casas y que otros simplemente evacúen.

"Dijeron que por favor nos mantengamos encerrados"

Arantza, en primera instancia, señaló que "nos recomendaron abastecernos, ya que puede ser que se corte la luz y que nos quedemos sin agua. Tuvimos que ir al supermercado y quedaba súper poca agua".

Asimismo, remarcó que "la gente está tomando mucha precaución y también nos dijeron que por favor nos mantengamos encerrados y tratar de no salir".

En medio de la entrevista, la joven aclaró que, si bien se encuentra en una zona un tanto alejada de donde podría registrarse el huracán, todo puede cambiar de un minuto a otro. "Escuché que las autoridades decían que puede ser que (el huracán) cambie de dirección", sostuvo.

"Nunca me había tocado esto. El año pasado no fue tan fuerte. Hubo un poco de viento y lluvia, pero nada parecido a esto, así que estoy atenta… no sabemos si va a pasar por acá o va a cambiar de dirección", dijo.

Para finalizar, manifestó que "estamos cargando todo lo que tengamos. Tuvimos que comprar comida enlatada. Acá no hay cocina a gas y hay personas que compraron estas cocinillas de camping que también sirven. Estamos tomando todas las precauciones necesarias, sobre todo si hay niños".