El desconocido lobby del Grupo Patio con ministro Montes y el fiscal del Minvu que lideró sumario sobre Parque Capital

04 oct. 2024 - 13:27 hrs.

A casi un año del origen del Caso Hermosilla, son decenas las aristas que se han abierto tras la filtración de una serie de mensajes que el influyente abogado alojaba en su celular.

Una de ellas, hoy tiene contra las cuerdas al exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien en las próximas semanas será citado a declarar como imputado. La Fiscalía está detrás de las gestiones que habrían hecho Chadwick; el abogado Luis Hermosilla; y el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, para el desarrollo del proyecto Parque Capital.

Pero no solo los dos ex ministros están sindicados en la investigación de la Fiscalía como imputados. Durante esta semana, el ex seremi Manuel José Errázuriz, actual candidato a concejal por Providencia, prestó declaración en dos ocasiones bajo la misma calidad.

Un reportaje de Ciper, dio a conocer que Ward declaró ante el Ministerio Público que el ministro Chadwick lo llevó personalmente al despacho de Hermosilla para sostener una reunión. En ese encuentro, Ward declaró que se abordaron los inconvenientes que estaba teniendo Parque Capital para el desarrollo de su proyecto.

En ese entonces, Parque Capital requería con urgencia la aprobación de los Informes de Factibilidad para Construcciones (IFC) para el destrabar el avance de su proyecto. Tres de esos documentos lograron ser aprobados durante la administración del ministro Ward.

Según declaró el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, para la aprobación de dichos informes habría habido un cambio en la interpretación de la normativa. “Aquí han cambiado los criterios. Hubo ciertos criterios en un momento, con su fundamento jurídico, que después con otros argumentos cambiaron y eso permitió que avanzara el proyecto”, afirmó.

Sin embargo, Mega Investiga, accedió a otros 14 permisos que fueron otorgados durante el actual Gobierno y que han permitido el avance del millonario proyecto.

Junto con esto, los antecedentes recabados por este medio, dan cuenta de que el Grupo Patio, holding que estaba detrás del proyecto, sostuvo al menos cinco reuniones con autoridades del Minvu, que quedaron registradas en la plataforma de Lobby.

En algunos de estos encuentros, participaron el ministro Montes y Vicente Burgos, actual Jefe División de Desarrollo Urbano, quien fue designado como fiscal del sumario que inició la cartera de Vivienda para revisar la tramitación de Parque Capital.

Los informes de la discordia y "el cambio de criterio"

Según información del Ministerio de Vivienda, la primera solicitud de aprobación de un IFC para el proyecto Parque Capital fue ingresada el 7 de julio de 2016. Diecinueve días después se evacuó el oficio de la Seremi con una respuesta desfavorable.

En 2017, el 5 de agosto y el 13 de noviembre respectivamente, se ingresaron dos nuevos IFC para obras de urbanización. Si bien el 1 de febrero de 2018 recibieron una respuesta desfavorable, luego las obras recibieron la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, por una resolución del 17 de junio de 2019.

Entrado el 2020, para poder vender a buen precio los terrenos que quedaron de la subdivisión del Lote en Lampa, para el Grupo Patio era necesario tener los respectivos Informes Factibilidad para Construcciones (IFC), de manera de asegurarle al comprador que iba a poder desarrollar su proyecto en ese lugar.

En el reportaje de Ciper, del 2 de septiembre, se da cuenta de conversaciones entre representantes del Grupo Patio y Luis Hermsoilla, para acelerar la tramitación de los respectivos IFC en la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI).

Entre las gestiones, se menciona un intercambio del 30 de junio de 2020, donde Luis Hermosilla le reenvió un mensaje a Francisco Feres, presumiblemente del entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward. El texto plantea que los representantes del proyecto soliciten una reunión con el jefe de gabinete del Minvu y el Seremi.

Una de esas reuniones se concretó días después, y quedó registrada en la plataforma Infolobby. El 3 de julio de 2020, Francisco Feres y Jorge Mora, representantes del Grupo Patio, se juntaron con el jefe de gabinete de Ward, Gonzalo Vega. La cita duró 30 minutos y el objetivo fue hablar de un “recurso de reconsideración pendiente, Seremi de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana Proyecto Parque Capital”.

En mayo de 2021, fueron ingresadas tres solicitudes nuevas de IFC. La tramitación demoró menos de tres meses, y el 9 de agosto de 2021, todos fueron aprobadas por el seremi Manuel José Errázuriz. Dos de ellos fueron enviados al arquitecto Jorge Mora, de Grupo Patio, y la otra a Daniel Carvacho, representante de Inversiones Valle Hermoso Spa.

El actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, instruyó una investigación sumaria que se resolvió en menos de dos semanas y que determinó enviarla a la Fiscalía. “Aquí han cambiado los criterios. Hubo ciertos criterios en un momento, con su fundamento jurídico, que después con otros argumentos cambiaron y eso permitió que avanzara el proyecto”, dijo el jefe de la cartera el 16 de septiembre.

El funcionario que ofició de fiscal del caso, Vicente Burgos, agregó que "efectivamente el cambio de criterio no solo influyó en estos tres proyectos. Hizo que a los pocos meses, se ingresaran 19 otros ingresos de IFC, de los cuales muchos han sido aprobados justamente amparados en este criterio".

Sin embargo, en la respuesta enviada por el Ministerio de Vivienda se plantea que “los 3 primeros aprobados datan de agosto de 2021 y se amparan en el nuevo criterio de la autoridad de la época. Los restantes fueron aprobados por las distintas autoridades sin aplicar en cada uno de los casos para su aprobación el criterio de la autoridad anterior, sino amparados en la normativa vigente de los casos individualmente considerados y de los criterios generales del derecho”.

El entramado de los 15 permisos otorgados por la Seremi

Los encuentros del Grupo Patio con la actual administración del Ministerio de Vivienda, comenzaron en octubre de 2022. Fue el 14 de ese mes, cuando se llevó adelante la reunión entre los representantes de la empresa, Francisco Feres y Jorge Mora, con la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Rocío Andrade.

El encuentro, que se extendió por media hora, tuvo como objeto discutir el estado de 15 expedientes de IFC vinculados al desarrollo del proyecto Parque Capital, que se encontraban en trámite.

Dos meses después, los mismos representantes del Grupo Capital nuevamente agendaron una reunión vía lobby con autoridades del Minvu. Esta vez, el encuentro se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2022, con Vicente Burgos, en su calidad de Jefe División de Desarrollo Urbano. El objetivo de la reunión era abordar temas relacionados a la aplicación del Artículo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Ese artículo ha sido citado en varios de los permisos que ha solicitado el Grupo Patio a la Seremi de Vivienda, para aprobar los IFC. Así, por ejemplo, en uno de los IFC aprobados por el MINVU, el Grupo Patio argumentó que debería aplicarse este artículo, que en términos simples, admite la totalidad del uso de suelo para actividades productivas y/o infraestructura, en zonas donde existen distintos usos de suelo en un área rural.

Apenas tres meses después de esa reunión, comenzaron a aprobarse una serie de IFC pendientes que habían solicitado los encargados del proyecto a la Seremi Vivienda. Según datos a los que accedió Mega Investiga, existen al menos 23 IFC vinculados al desarrollo de Parque Capital, que fueron aprobados por el Seremi entre el 9 marzo de 2023 y el 25 de abril de 2024. La mayor parte de esos permisos fueron aprobados por la exseremi de Vivienda, Rocío Andrade.

De esos 23 IFC, 12 ingresaron durante la administración del Gobierno anterior, mientras que otros 11 han sido tramitados completamente por la Seremi del Minvu del actual Gobierno.

Las citas de Burgos y Montes

Una de las preguntas que surge al recorrer la cronología del lobby del proyecto Parque Capital con la actual administración Minvu, es si debiera haberse inhabilitado Vicente Burgos como fiscal del sumario administrativo, toda vez que en su calidad de jefe de la División de Desarrollo Urbano recibió a dos gestores de intereses asociados al proyecto.

Incluso, en dicha reunión de lobby discutieron la aplicabilidad de un artículo particular de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), al que el grupo se acogió para conseguir la aprobación de algunos de sus IFC.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo plantearon a Mega Investiga que “el jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, se lo eligió como fiscal por la importancia de la investigación y su grado directivo. El hecho de recibir audiencias de lobby no inhabilita a funcionarios conocer casos; más cuando de dichos lobbys no emanaron ni instrucciones ni actos administrativos”.

Durante el 2023, fue el propio ministro Montes quien recibió a gestores de intereses del proyecto. La cita se llevó a cabo el 7 de junio de 2023, instancia donde Pablo Gutiérrez y Francisco Feres tuvieron por objeto “presentar e informar a las autoridades del desarrollo del proyecto de Parque Capital en el contexto de la participación del ministerio en la actual evaluación ambiental, así como, la tramitación permisológica asociada”.

Consultado el Ministerio de Vivienda por esta cita, y el por qué no se había comunicado cuando el jefe de la cartera se ha referido públicamente al caso, plantearon que las reuniones “no tuvieron efecto alguno” y que “malamente podría transparentarse aquello que ya es transparente: todas las audiencias de lobby de todos los sujetos pasivos del Minvu que se han realizado son públicas y registradas”.

