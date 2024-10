Era su primer viaje al extranjero: Las dudas de la familia de chilena fallecida durante vacaciones en Brasil

04 oct. 2024 - 13:24 hrs.

A fines de agosto, una trágica noticia sacudió a unos hermanos chilenos, luego de conocer la muerte de su madre en extrañas circunstancias en Brasil. Se trata de Ana González, quien cayó desde un noveno piso de un edificio en Copacabana, Río de Janeiro, cuando estaba de vacaciones junto a un grupo de amigas.

Este se trataba del primer viaje en avión de la mujer, que a sus 60 años nunca había viajado fuera de Chile. En Brasil pretendía estar por poco más de una semana, pero a los dos días protagonizó el impactante episodio, el cual aún resulta ser extraño para su círculo cercano, que pide que se esclarezca el caso.

"Estaba súper presente en nuestras vidas"

Daniela Jofré, hija de Ana, cuyo cuerpo ya fue repatriado, indicó que ella jamás se habría quitado la vida, una teoría que nació por parte de la Policía de Río de Janeiro, después de realizar las diligencias.

Ante esto, conversó con LUN y dijo que su madre "estaba súper presente en nuestras vidas y era aprehensiva. Yo salía a comprar algo y si me demoraba más de la cuenta me llamaba para saber si estaba bien".

¿Qué le dijeron las amigas de su madre?

Daniela sostuvo que tras enterarse de la muerte de su progenitora, se contactó con las amigas que viajaron con ella a Río de Janeiro, quienes además se habían quedado los 10 días en Brasil, es decir, todo el periodo de vacaciones que tenían contemplado.

En este sentido, detalló que ellas "dijeron que de madrugada alguien tocó la puerta del departamento, pero no habían querido ir al comienzo porque se asustaron".

"Después les volvieron a tocar la puerta y ahí abrieron. El caballero que les golpeó les dijo que una de las personas que estaba en el departamento se había caído por la ventana. Nos dijeron que ahí fueron a buscar y que no la encontraron", sostuvo.

A partir de ese momento, Daniela indicó que las amigas de su madre pensaron que "se había desorientado y que se había caído por la ventana. Pero mi mamá es súper baja, mide 1,50 metros. Encuentro todo ilógico".

"Mi mamá jamás se habría quitado la vida, eso no me hace sentido. No nos habría dejado solos. Ella cuidaba de su mamá de 94 años y además tenía a mi hermana con Síndrome de Down. En verdad nada me hace sentido", añadió.

Por ahora, la familia de Ana está intentando resolver por sus propios medios este caso. Incluso, hace poco se pusieron en contacto con una abogada en nuestro país para poder esclarecer cómo se produjo el deceso de la chilena.