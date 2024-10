"Mi mamá amaba la vida": El dramático relato de hija de chilena que murió tras caer desde edificio en Río de Janeiro

03 oct. 2024 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Ana González era una mujer de 60 años que en agosto viajó junto a un grupo de amigas a Copacabana, Río de Janeiro. Estas eran sus primeras vacaciones fuera de Chile; sin embargo, todo terminó abruptamente, luego de que falleciera tras caer del piso 9 de un edificio.

La Policía de Río de Janeiro apuntó a un posible suicidio de la mujer. Sin embargo, la familia ha sostenido que esto es imposible, afirmando que hay información que no cuadra y que están a la espera de que se esclarezca el caso.

El relato de la hija de Ana González

Daniela Jofré, hija de Ana, conversó con el matinal de Chilevisión y señaló que "mi mamá jamás se quitaría la vida. No me cuadra que llegáramos acá y no nos dijeran las cosas como son".

En este sentido, se preguntó: "¿Por qué nos tienen así? ¿Por qué con tantas cosas ocultas? Mi mamá jamás se hubiera quitado la vida y jamás se la iba a quitar lejos, dejándonos a nosotros con todas las deudas… Mi mamá amaba la vida".

"Yo creo que a mi mamá algo le hicieron"

De acuerdo a lo anterior, la familia de Ana aseguró que no tenía motivos para atentar contra su vida y que tampoco sufría alguna enfermedad.

Ante esta situación, Daniela manifestó que "yo creo que a mi mamá algo le hicieron. Yo creo que a lo mejor había alguien más ahí".