Pasó de las lágrimas a alterarse en fiscalización: Taxista protagoniza tenso momento durante control vehicular

04 oct. 2024 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor de un taxi confrontó en la mañana de este viernes a fiscalizadores, luego de ser sorprendido con el sello de su taxímetro cortado durante un control vehucular desarrollado en la comuna de Estación Central. El hombre además acusó que fue tratado de "ladrón" en medio del procedimiento.

La reacción del taxista en plena fiscalización

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", el taxista indicó que la persona que lo controló se percató que el taxímetro tenía "el sello vulnerado", por lo que le dijo que el aparato sería retirado por posible adulteración.

En ese momento, acusó que recibió un comentario que le llamó la atención por parte del funcionario: "Me dice que estoy robando, que soy un ladrón. Me dolió que me dijera eso".

A raíz de lo anterior, el chofer se mostró frustrado e incluso al borde de las lágrimas, así que confrontó a personal de fiscalización. En concreto, tuvo un intercambio de palabras con Óscar Carrasco, jefe del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte.

"Vaya a mi auto. Está en condiciones y pasó la revisión técnica. Yo quiero que vaya a mi auto, ponga el computador y verifique que (el taxímetro) no está adulterado", señaló el taxista.

"Le estoy contestando lo que corresponde a la norma"

En ese momento, la respuesta de Carrasco fue que "no lo vamos a hacer porque ya está el taxímetro requisado. Yo le estoy contestando lo que corresponde a la norma".

Un funcionario de fiscalización mostró más tarde el taxímetro a las cámaras del matinal y explicó que el sello tenía "un corte quirúrgico. Está cortado".

Por último, Carrasco confirmó que el chofer del vehículo quedó citado al Juzgado de Policía Local debido al corte de este sello en el taxímetro.