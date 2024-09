"Si no me aprueban me voy a colocar Pablo Escobar": El paso a paso del fallido despliegue para salvar a STF

30 sept. 2024 - 10:35 hrs.

“Si no me aprueban me voy a colocar Pablo Escobar”, con esas palabras el empresario Daniel Sauer —hoy en prisión preventiva—, le manifestaba a su entonces abogado, Luis Hermosilla, la desesperación ante el proceso sancionatorio que llevaba adelante la CMF en contra de su empresa STF Capital a inicios de 2023.

La historia que comenzó tras la filtración de un audio revelado por Ciper, ya es conocida. En marzo de 2023, la CMF resolvió suspender las actividades de STF, tras detectar una serie de irregularidades e inconsistencias en sus estados financieros.

Hermosilla fue la mano derecha de Sauer en ese proceso, y juntos idearon un plan para enfrentar la arremetida del ente fiscalizador. “Arreglo de sus estados financieros. Aumento de K (capital). Nuevo gerente general”, se leía en uno de los mensajes que envió Hermosilla a Sauer, dado a conocer por La Tercera. El mensaje fue enviado el pasado 24 de marzo de 2023, y daba cuenta de la estrategia de Hermosilla para salvar a STF.

En la práctica, el plan fue más allá de esos tres pilares. Junto con el apoyo de la abogada Leonarda Villalobos; Hermosilla y Sauer llevaron adelante una serie de gestiones en la CMF para salvar a la corredora del proceso sancionatorio en su contra.

Mega Investiga reconstruyó las gestiones llevadas adelante por Sauer y parte de su círculo más cercano en el proceso. Junto con una revisión de prensa y de declaraciones que han entregado los involucrados a la Fiscalía, revisamos las 1.406 páginas de conversaciones de Whatsapp entre Sauer y Hermosilla, donde quedaron algunas de las pistas del plan para salvar a STF. Llamados, reuniones y presiones que en definitiva no resultaron.

Las frustradas llamadas a la CMF

Las primeras huellas de esas diligencias las dejó la abogada Villalobos, cuando decidió llamar personalmente a la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena. En un oficio que envió la CMF al Fiscal Felipe Sepúlveda, el ente fiscalizador reconoció este llamado, donde la abogada “le preguntó si con un aumento de capital se procedería a levantar la suspensión de STF”. La comisionada se negó a responder la pregunta y le señaló a Villalobos que debía remitirse a los conductos formales.

En el mismo oficio, la CMF reconoció que el exministro del Interior y ex socio de Hermosilla, Andrés Chadwick, llamó al comisionado Augusto Iglesias para informarle “sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que ésta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios”.

En esas semanas, Sauer y Hermosilla buscaban aumentar los fondos de STF, tal como se lo había indicado el abogado en el mensaje de whatsapp sobre los tres pilares del plan. Apenas una semana después de ese mensaje, Sauer le escribió un nuevo mensaje a Hermosilla.

En el intercambio, el empresario le envió un archivo con el nombre “ComprobanteCMF_sinpapel”, a lo que el abogado respondió: “A cruzar los dedos”, Sauer replicó: "Ahora si no me aprueban me voi a colocar pablo escobar”. No está claro el contenido de ese documento, pero podría estar enmarcado en el plan de Hermosilla de aumentar el capital de STF.

El 2 de abril, Hermosilla se encontraba de viaje fuera del país, aún así, mantuvo los intercambios de mensajes. En ese entonces, la CMF aún no terminaba de revisar el caso en contra de STF y Sauer se comenzaba a inquietar, sin embargo, Hermosilla llamaba a la calma: “Mi amigo CMF sigue disponible. Y está atento”, se lee en el mensaje que dio a conocer La Tercera.

Al día siguiente, la Dirección de Supervisión de CMF ingresó una denuncia interna a la Unidad de Investigación del organismo, “por hechos susceptibles de sanción”. Ese mismo día, Sauer le reenvió un mensaje a Hermosilla, que recibió de un tercero hasta ahora desconocido: “necesito que Lucho contacte a Mauricio Larraín Errazuriz”, quien ese entonces era comisionado de la CMF.

Esa misma semana, nuevamente aparecieron los llamados por teléfono. Hermosilla le comentó vía whatsapp a Sauer, que supuestamente estaba llamando a Augusto Iglesias, comisionado de la CMF. “Hola Dani (Sauer). En el bote, llamando a Iglesias (…) Sin decirle que estoy acá”, se lee en el whatsapp. Iglesias ha negado todo contacto con Hermosilla.

Los cara a cara con el fiscal Montes

El 26 de abril de 2022, fue el puntapié inicial de una larga serie de declaraciones que entregaron altos directivos de la corredora STF a la CMF. Quien tomaba esas declaraciones era el Fiscal de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes.

Ese día, Ariel Sauer, presidente del directorio de la empresa, llegó hasta las oficinas de la entidad fiscalizadora junto a los abogados Hermosilla y Villalobos, para declarar ante Montes. En la instancia, según explicó el propio fiscal ante el Ministerio Público, la abogada Villalobos contactó a Carlos Isensee, abogado coordinador Unidad de Investigación de la CMF. “Carlos Isensee me informó que Leonarda Villalobos le escribió varias veces a él realizándole preguntas sobre el procedimiento, ya que tenía su teléfono a raíz de la declaración de Ariel Sauer”, declaró Montes ante la Fiscalía.

Un mes después, fue el turno de Daniel Sauer, quien llegó junto a Hermosilla y Villalobos, para prestar una nueva declaración ante Montes en medio del proceso sancionatorio. Al día siguiente de esa declaración, la CMF suspendió las actividades de STF por 120 días y su inscripción en el registro de corredores de bolsa.

En medio del complejo proceso sancionatorio, los abogados de Sauer hicieron un nuevo intento para conocer los alcances de la indagatoria. “Tendremos zoom con Montes a las 9:15", se lee en el mensaje que envió Hermosilla a Sauer el 31 de mayo. Los abogados Hermosilla y Villalobos habían solicitado una reunión a través de la plataforma de Lobby con el fiscal Montes, la que se extendió por una hora.

La reunión se hizo de manera telemática, y el abogado Hermosilla se conectó desde la clínica donde estaba hospitalizado por un problema de salud. "Canalla Montes de no postergarme la audiencia, sabiendo que estoy en la clínica. Debe ser que están muy avanzados", le dijo el abogado a Sauer, y agregó: "Hay que estar preparados, yo creo que la CMF viene con un golpe ya".

Efectivamente el golpe llegó ese mismo día. La Unidad de Investigación de la CMF formuló cargos en el procedimiento sancionatorio contra la firma, su gerente general, Luis Flores y los dueños de STF, Daniel y Ariel Sauer. Los cargos iban desde proporcionar información falsa al mercado hasta realizar operaciones ficticias.

El 19 de junio, dos semanas después de que se hicieran públicos los cargos contra la empresa, los hermanos Sauer enviaron sus descargos a la CMF y se allanaron al proceso sancionatorio.

El mismo día, la dupla Hermosilla-Villalobos, se reunió nuevamente con el fiscal Montes. El propio jefe de la Unidad de Investigación, relató posteriormente a la Fiscalía, que en ese encuentro Hermosilla manifestó el interés de STF de colaborar con el proceso e informó que “aceptarían todos los cargos formulados (...), ya que no tenían como desvirtuar los cuestionamientos”. Junto con esto, el abogado alabó el trabajo de la Unidad de Investigación de la CMF, y señaló que estaban “agradecidos por el trabajo realizado”.

La actitud de Hermosilla llamó la atención de Montes y su equipo, quienes comentaron tras finalizar el encuentro que “todo era muy extraño y que claramente el objetivo del allanamiento, respecto de los cargos, era encapsularlos en este tema y evitar que se siguiera indagando, porque claramente era evidente que había algo más grande”.

Las últimas esperanzas

Unas semanas más tarde, el mismo grupo que se reunió en el audio filtrado por Ciper, tenía esperanzas de que el plan en el que se embarcaron desde marzo, tendría sus frutos. El 9 de julio, Hermosilla le comentó a Sauer que el día anterior Leonarda Villalobos tuvo un almuerzo con "Bernardita", supuestamente haciendo referencia a la comisionada Bernardita Piedrabuena, sin embargo, según la versión de la CMF, la única comunicación que tuvo la comisionada con Villalobos fue el contacto telefónico entre fines de marzo y comienzos de abril del año 2023. El propio Sauer le manifestó a Hermosilla que "según la info de la leo es que vamos a salir bien".

Sauer le envía otros mensajes señalando que en el caso de Factop, otra de las aristas que estaba investigando la CMF, "tuvimos dos news buenas, una por la leo y otra por Delgado”. El empresario le comenta a Hermosilla "que de minuto en esa nueva investigación no se ha encontrado nada y que si no se encuentra nada de aquí al 29/07 se estaría cerrando”.

La abogada Villalobos era una de las piezas fundamentales en el plan para salvar STF. El propio fiscal Montes declaró ante el Ministerio Público que la abogada buscaba “entablar algún tipo de relación extralaboral en los tiempos de espera durante las declaraciones” con los funcionarios de la CMF.

No está claro si esas conexiones le permitieron tener acceso a algún tipo de información confidencial. Sin embargo, el propio empresario Daniel Sauer, declaró ante la Fiscalía la supuesta cercanía que tenía Villalobos con José Antonio Gaspar, director jurídico de la CMF, quien -según declaró Sauer- le recomendó a la abogada, reemplazar al gerente general de SFT, Luis Flores, en medio del proceso sancionatorio en contra de la firma.

Las gestiones, reuniones, llamados y despliegue que hizo el círculo más cercano de Sauer y sus abogados, no sirvió para salvar el destino de STF. Finalmente, el 8 de agosto de 2023, la CMF canceló la inscripción de STF e impuso multas por distintos montos a Luis Flores, Ariel y Daniel Sauer, junto con inhabilidad por cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal de firmas fiscalizadas por CMF”. Asimismo, el Consejo resolvió denunciar los hechos al Ministerio Público.

