Mafia internacional: Fiscalía formaliza a líder de tráfico de migrantes chinos a Chile y pide su extradición desde Perú

26 sept. 2024 - 13:57 hrs.

Pagos millonarios, contactos por redes sociales y cientos de víctimas que viajaron desde China, ingresando a Chile por pasos fronterizos ilegales. Ese es parte del modus operandi de una red internacional de tráfico de migrantes, que actuó desde el 2021 a la fecha.

Así lo determinó una investigación de la Fiscalía Centro Norte que logró identificar al líder de la banda, llamado NANN SHEN, de 43 años, quien fue formalizado en ausencia por el delito de tráfico de migrantes, luego de que una alerta roja de INTERPOL, permitiera detenerlo en Perú.

¿De qué manera operó esta organización? Por medio del sistema de mensajería WECHAT, utilizado en países asiáticos, el imputado junto a otras personas que aún no son identificadas, comenzaron a captar a ciudadanos chinos que querían abandonar su país, promoviendo la oportunidad de llegar a Chile.

En la red social, el imputado utilizaba distintos apodos como “XIAO SHEN”, “YUE YANG”, “XIANG NAN” o “NANNAN”, para contactar a las víctimas, de acuerdo a lo que estableció la investigación.

Para concretar el servicio, les cobraban hasta $9 millones, en su equivalente a yuanes chinos o dólares estadounidenses, y las víctimas debían pagar mediante transferencias por la aplicación de mensajería, a cuentas bancarias de China o bien en efectivo directamente al imputado.

Una vez realizado el pago, se procedía a la compra de tickets aéreos, e incluía hospedaje en Bolivia y traslado a Santiago. Los vuelos partían desde sus ciudades de residencia con destino a La Paz o Santa Cruz, en el país vecino.

Luego eran llevados a la frontera, en donde esperaban para ser luego trasladados por el desierto y de noche hasta las cercanías de Colchane, tramo que recorrían a pie y de madrugada, cualquiera fuera la época del año.

Una vez que lograban el acceso por la ruta clandestina, eran trasladados hasta Iquique, y tras una breve estadía en la ciudad, se trasladaban en bus o avión a Santiago, donde quedaban a la deriva y sin ningún trámite migratorio.

Vuelos con cédulas chilenas y el circo de Pekín

”Siendo las tres de la mañana no me espero esta situación pero ya estoy acá, estoy con las maletas y finalmente no queda más opción que seguir la indicación que entrega esta persona, no conozco el lugar, no conozco el idioma”.

Ese es parte del relato que repiten cada una de las víctimas, al momento en que están en Bolivia y deben cruzar a Chile por un paso ilegal, según lo reveló el fiscal Marcelo Carrasco.

En al menos seis hechos, los afectados narraron la forma en que se vieron envueltos en una red de tráfico de migrantes. Es el caso de una de ellas, que relató que contactó al imputado a través de la plataforma de mensajería, similar a Whatsapp, por el que pagó 8 mil dólares, y siguió las instrucciones entregadas por el líder de la red.



El 30 de noviembre de 2021, salió de China con destino a Bolivia, y luego se movilizó junto a Nannan Shen y otros ciudadanos asiáticos en su misma situación a la frontera con Colchane. Una vez en territorio nacional explicó que fueron llevados directamente al aeropuerto de Iquique en donde se embarcaron a la capital.

Para concretar el vuelo, el fiscal aseguró que el imputado “les entregó a ella y otros pasajeros, cédula de identidad chilena con fotografías de otros ciudadanos chinos para el caso que fueran fiscalizados por personal policial”. Ya en Santiago, las víctimas debían regresar los documentos para que otros migrantes los pudieran utilizar bajo el mismo mecanismo.

En otro de los casos, una víctima relata que en septiembre de 2021 pagó 9 mil dólares por las gestiones y comenzó su travesía, cruzando el desierto a pie por un paso clandestino junto a otros migrantes y el líder de la red.

Según su relato, el 8 de octubre, alrededor de las 02:00 horas, abordó un minibus conducido por Manuel Cuadra Araya, quien sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la ruta 1CH, lo que derivó en que todos los pasajeros resultaran lesionados.

El conductor pasó a control de detención y declaró que trasladaba a un grupo de artistas del circo chino de Pekín. “Dice que los había sacado a pasear por el lado de Colchane, en esa hora de la madrugada y Carabineros no entendiendo muy bien la situación los pasa a control de la detención y la Fiscalía también, pero los ciudadanos chinos no prestan declaración, no tienen un traductor y Shen pasa como uno más de los accidentados como si fuera un artista más”, aseguró el fiscal.

La caída del líder de la mafia

Producto de las múltiples denuncias en su contra, y una querella que presentó el Ministerio del Interior y la Asociación Gremial de Cultura y Comercio de China en Chile, la Fiscalía junto a la PDI dio curso a una serie de diligencias, que incluyó una alerta roja de INTERPOL, que permitió su detención el pasado 16 de agosto, en Perú, y permanece recluido en el Establecimiento Penal del Callao.

La Fiscalía explicó que Nann Shen fue encontrado por la policía peruana en el aeropuerto de Lima, y pese a que vive en Chile y tiene cédula de identidad de extranjeros, no registra salida del territorio nacional, por lo que se asume que salió por un paso clandestino.

“Todos los ciudadanos chinos que mencioné están irregulares en el país, de hecho están algunos de ellos con decreto de expulsión por lo mismo. No hay ninguna duda que al país no ingresaron por un paso controlado y no hay ninguna duda que el imputado es el gestor de estos ingresos”.

El pasado 9 de septiembre fue formalizado en ausencia y se solicitó su extradición al gobierno peruano, la que debe ser visada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En paralelo, se encuentra vigente otra orden de detención, en contra de un chino identificado como Wouki Quan, quien también lideraba la red de tráfico de migrantes asiáticos, por otras rutas de ingreso ilegal que también son parte de la indagatoria.

