La respuesta de Chadwick ante oficio de la CMF que indica que intercedió en favor de corredora de los Sauer

¿Qué pasó?

Luego de que se conociera el oficio que envió la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde se dieron a conocer unas supuestas gestiones que realizó Andrés Chadwick en favor de la corredora STF, propiedad de los hermanos Sauer, el exministro del Interior se refirió a la situación a través de un breve comunicado.

El otrora colaborador del fallecido expresidente Sebastián Piñera aseguró que no hay nada inapropiado en su gestión con la corredora. En concreto, se menciona que Chadwick se contactó con Augusto Iglesias, exsubsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Piñera y actual comisionado de la CMF.

"Se me solicitó realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión", comienza diciendo el escrito del exministro del Interior.

Asimismo, Chadwick recalcó que "las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby".

"No tuve ningún contacto- ni antes ni después - con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno", concluye el breve comunicado de Chawdick.

Cabe señalar que, según fuentes de la Fiscalía a las que consultó La Tercera, con estos nuevos antecedentes se podría alterar la situación procesal de Chadwick, quien hasta ahora figura como testigo en la investigación del Caso Audios.

