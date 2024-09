Autopréstamo de fondos AFP de hasta $5 millones: ¿Qué pasó con el proyecto?

11 sept. 2024 - 10:05 hrs.

Poco más de un mes después del inicio de su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, su comisión de Constitución rechazó la idea de legislar sobre cuatro proyectos de ley que proponen un nuevo retiro de fondos de AFP, por lo que llegarán con informe negativo a la discusión en la Sala.

Se creía que, en vez de cuatro, serían cinco las iniciativas que analizarían los parlamentarios miembros de la instancia, pero hubo una que quedó fuera de la refundición: el autopréstamo de AFP.

La medida que quedó excluida es encabezada por el diputado Rubén Darío Oyarzo (independiente, exmiembro del Partido de la Gente) y fue ingresada a la Cámara Baja un día antes del comienzo de la tramitación de las otras alternativas que buscan un séptimo retiro de ahorros previsionales.

¿En qué consiste el proyecto de autopréstamo de Oyarzo?

Técnicamente, el parlamentario propone una reforma a la Constitución de Chile que establezca que todas las personas afiliadas a las AFP, que mantengan una cuenta de capitalización individual, puedan realizar un autopréstamo cuyo monto no podrá superar los $5 millones ni el 10% del total ahorrado a la fecha en que se requiera.

Se plantea que la cifra que se extraiga desde la cuenta individual sea devuelta en un plazo que no supere los siete años. Para ello, el retorno será calculado en unidad de fomento (UF); no devengará intereses alguno; y podrá descontarse mensualmente del sueldo del afiliado o afiliada, junto al pago previsional.

La idea sugiere que la devolución del dinero solicitado empiece a regir tres meses después del otorgamiento y que el solicitante pueda suspender una devolución mensual un máximo de tres veces.

También se establecen restricciones: personas entre 60 y 65 años podrían hacer un retiro de hasta $2 millones y no se les requeriría una devolución. Mientras que los pensionados quedarían excluidos del autopréstamo.

¿Qué pasó con el proyecto de autopréstamo de Oyarzo?

El diputado ingresó su proyecto el 22 de julio de 2024, mismo día en que fue derivado a la comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Desde esa fecha que no registra movimientos en la instancia parlamentaria y, según consigna ADN Radio, no hay apuro en darle tramitación pronta, pues la iniciativa no es considerada como prioridad.

La medida que sí es crucial es el autopréstamo que incluyó el Gobierno en su reforma de pensiones, aprobada por la Cámara y a la espera de su discusión en el Senado, cuyo inicio está siendo exigido por el Ejecutivo.

Ese autopréstamo de fondos de AFP aplicaría para quienes estén a 5 años o más años de jubilar, los que podrían acceder al 5% del total ahorrado en su cuenta. Eso sí, la extracción tendría un tope de 30 UF, lo que correspondería a $1.137.300, según el valor de la medida en septiembre. Más detalles en esta nota informativa.

