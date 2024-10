"Hacer facturas entre nosotros y poder licuarlas": El irregular método con el que Factop financiaba cadena de barberías

01 oct. 2024 - 10:52 hrs.

En sus declaraciones del 23 y 24 de julio respectivamente, los hermanos Ariel y Daniel Sauer coordinadamente pusieron en la mente de los fiscales del Caso Audios-Factop a un grupo de personas que denominaron como “La mafia del Craighouse”.

Ambos comentaron que la primera persona con quien conectaron de este grupo es Andrés “Negro” Erlandsen, a quien conocieron gracias a la familia Jalaff y con quien mantenían negocios hace más de 10 años.

“Con Andrés Erladsen se construye una amistad donde entra el círculo más cercano de los dueños de Factop, compartimos en cumpleaños, eventos familiares y almuerzos de negocios”, dijo Daniel Sauer.

Según declararon los hermanos, habrían varios negocios de Erlandsen que fueron financiados por Factop mediante un mecanismo de facturas ideológicamente falsas.

“El daño patrimonial a Factop de esta mafia de los amigos Craighouse asciende a $6.800 millones los cuales fueron auditados por Ramón Paillán, auditor que está certificado por la CMF y que es parte del equipo de Álvaro Parra”, declaró Daniel Sauer.

Uno de los negocios más icónicos, que se habría visto beneficiado por la empresa de los Sauer, es la cadena de barberías “D´Barbers”. Según planteó Ariel Sauer, entre los miembros de esta compañía estaban Andrés Erlandsen, Diego Durruti, Pablo Palavecino, Rodrigo Topelberg y Juan Pablo Labbé.

Mega Investiga accedió a un grupo de whatsapp que mantenían los dueños de la empresa, donde se da cuenta del origen y desarrollo de un mecanismo de financiamiento mediante facturas propuesto por el propio Daniel Sauer.

Dichas conversaciones, que inician el año 2019, están en manos del Ministerio Público y están siendo analizadas en la causa “Factop”, por la cual se encuentran actualmente en prisión preventiva Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Topelberg.

Desde la Barbería plantean que los métodos para financiarse fueron en el marco de la ley y apuntan a un fraude de parte del factoring.

“The Barber Group ha utilizado distintas formas de financiamientos legales que le han permitido desarrollar el proyecto de barberías en diferentes puntos de la zona oriente de Santiago y fortalecer la estructura financiera de largo plazo. Algunos de esos instrumentos fueron realizados a través de Factop, quienes defraudaron a la compañía”, plantean.

La fórmula de financiamiento

El 29 de enero de 2020, Juan Pablo Labbé agregó a Daniel Sauer al grupo de whatsapp denominado “D´Barbers”. Varios de los miembros enviaron mensajes para darle el recibimiento.

“Grande Dani bienvenido al equipo”, envía Diego Flores.

“Grande Dani!! Bienvenido”, añade “Negro” Erlandsen.

“Buena Dani! Bienvenido!”, escribe Pablo Palavecino.

El rol de Sauer en el grupo de la barbería habría sido el de financiar la operativa, y la idea para hacer eso se evidencia en una conversación del 10 de febrero de 2021, donde Daniel lanza la propuesta.

“Más que taiming mi idea es hablar y ver cómo hacer facturas entre nosotros y poder licuarlas .... lo mismo que vengo repitiendo hace un rato che estamos topados y para que entren nuevos créditos requiero pagos y es poca la gente que paga kt en febrero , por ende creo q hay que colocarse ingenioso y ver entre las empresas que tienen los dueños de la barbería hacer facturas y esas si las voi a poder operar y pasarles la plata más rápido que si nos quedamos sentados esperando un cupo !! Piénsenlo y lo hablo mannaa con jp”, envió a las 20:32.

Si bien ese mensaje no fue respondido por los socios en ese momento, con el correr de los meses se da cuenta de que al parecer la estrategia de Sauer ya estaba en marcha. Lo cual queda de manifiesto en una interacción entre Daniel Sauer y Juan Pablo Labbé del 2 de febrero de 2022.

Juan Pablo Labbé: “Dani, Las facturas que debemos emitir a Palmai, debe cubrir las facturas emitidas por Ziko a Las Orquídeas a las que se debe hacer NC. Junto con el valor de las facturas emitidas por la entrega de Mall Sport que son $18.531.481 + $32.56971 ambos montos a pagar.

Recordar que Palmai es emisor sin IVA

Quedo atento a cómo las operamos”

Daniel Sauer: “Ok paso info a cote saludos”

Cuando Sauer habla de “Cote”, se refiere a María José Cáceres, quien declaró el pasado 28 de agosto en Fiscalía y comentó respecto al método de financiamiento obtenido por D´Barbers, apuntando al exsocio de Factop, Rodrigo Topelberg.

“No creo que La Barberia se hubiese financiado con Factop si Rodrigo no hubiese actuado como intermediario”, declaró Cáceres, y agregó “yo creo que Rodrigo sabía que las facturas eran falsas, porque los tres socios conversaban todo, hacían todos juntos los tres. Yo a Rodrigo le pasé un listado de facturas de las empresas relacionadas de él, entre otras, en una reunión en julio del 2023. En ese listado había facturas falsas (lo cual comprendo actualmente) y otras verdaderas”.

“Craneando contra quién emitir las facturas”

Pero el método de financiamiento no era del todo sencillo, y los socios debieron triangular las facturaciones entre sus sociedades, lo que fue planteado el 15 de febrero de 2022 por Juan Pablo Labbé, quien comunicó a sus socios el problema que tenían.

Juan Pablo Labbé: “Estimados, llevamos un buen rato con el Dani craneando contra quién emitir las facturas de Palmai, la complejidad es que es facturador exento de IVA. Pensamos hacerlo contra la recaudadora de la barbería pero el monto de facturación de esta es muy bajo más menos 24MM mensuales. Tiene alguna sociedad contra la que facturar”.

Nadie respondió el mensaje, por lo cual Labbé escribió nuevamente al día siguiente.

Juan Pablo Labbé: “Estimados necesitamos sus comentarios. Necesitamos avanzar urgente con este tema.”

Negro Erlandsen: “Tiene q ser una empresa q pueda recibir asesorías”

Negro Erlandsen: “Q tenga movimiento”

De esa conversación se definió que la sociedad Palmai realizaría facturas hacia la recaudadora de D´Barbers, las cuales serían cedidas a Factop. Los montos se definieron los días siguientes, bajo el atento consejo de Daniel Sauer.

Juan Pablo Labbé: “Andrés quien emite las facturas de Palmai”

Pablo Palavacino: “Hola JP. Yo”

Juan Pablo Labbé: “Te llamo mañana para hacerlas”

Juan Pablo Labbé: “Pablo podemos hacer 4 facturas de 6 MM a la recaudadora y después hay que cederlas a Factop”

Daniel Sauer: “6 mm y fracción”

Daniel Sauer: “Nunca cerradas”

El rebalse del mecanismo

Para inicios de 2023, comenzaron las primeras señales de que el mecanismo de financiamiento se estaba haciendo agua, lo cual quedó reflejado cuando empresas ligadas a los socios de la barbería aparecieron en Dicom por no pago.

El 10 de enero de 2023, Diego Flores escribió con preocupación en el grupo, puesto que le habían rechazado un boleta de garantía que correspondía a una concesión marítima en Tongoy donde vivían sus padres mayores de edad.

Diego Flores: “Dani estoy en la línea con Juanpa”

Diego Flores: “Urbana está en Dicom por responsabilidad de FACTOPT”

Daniel Sauer: “Creo q estas mal”

Daniel Sauer: “Es una deuda”

Daniel Sauer: “Hay que pagarla”

Daniel Sauer: “Tu no me estas prestando las facturas”

Diego Flores: “Explícame pf”

Diego Flores: “Yo necesito esto solucionado HOY ?? yo tengo mi plata para pagar mi prorata”

Diego Flores: “Es una deuda entiendo por la cual pagamos el 2% mensual?”

Daniel Sauer: “Yo le he pasado plata a la barbería aprox 300 millones de los cuales uds me traen che y letras y facturas, y contra eso yo les doi el crédito, como la barbería no es capas de pagar sus vencimientos y volver a pedir por falta de caja , siempre yo le presto la caja para el pago y ellos me hacen una nueva factura así hemos trabajado, como yo aún no he recibido la caja para para ayudarlos debe la barbería hacerse cargo de pagar y volver o pedir o bajar la línea, así funciona la realidad de este negocio!! Cualquier otra cosa dicha se aleja de la realidad”.

El quiebre definitivo de la fórmula se produjo en agosto de 2023, cuando ya se empezaba a conocer en la prensa las querellas presentadas contra Factop por la utilización de facturas falsas. Incluso fue el mismo Daniel Sauer quien envió al grupo de whatsapp una nota periodística sobre el tema.

Daniel Sauer: “Amigos míos prepárense que están metidas las sociedades :

- d Barbers

- y todas las que ocupamos cada uno sabe."

Negro Erlansen: “JP preparemos toda la info para tener claro en qué situación estamos y como enfrentamos este panizo.”

Diego Flores: “Estructuremos pf una “carpeta del caso” con todos los cheques facturas y créditos de respaldo y con un flujo histórico ????”

Al día siguiente, el 5 de agosto, Daniel Sauer envió archivos al grupo donde aparentemente vendría un listado de qué sociedades estarían involucradas en las irregularidades. Luego de ello, abandonó el grupo. “Cabros ahí están los deudores comprometidos con la info !! Yo al menos salgo del chat suerte !!”, envió al chat.

El contraataque de los socios

Los socios de D´Barbers no solo definieron una estrategia para mapear cuáles eran sus empresas involucradas, sino que también decidieron tomar acciones legales. Puesto que se enfrentaron además a la realidad de que sociedades ajenas al negocio les comenzaron a cobrar por facturas cedidas por Factop, donde el deudor era la barbería.

En el comunicado enviado a Mega Investiga, desde The Barber Group plantearon que “la empresa nunca ha emitido ninguna factura ideológicamente falsa, pero que sí recibió facturas falsas sin consentimiento por parte de empresas relacionadas a Factop. Conocido lo anterior, los socios actuales instruyeron procesos administrativos y legales, como una querella por fraude que actualmente está siendo investigada por las autoridades. Asimismo, en febrero de este año se conoció un fallo judicial contundente en sede civil en favor de The Barber Group que evidenció la estafa cometida por el factoring en contra de la empresa”.

El 21 de noviembre de 2023, Inversiones Rae (representada por Andrés Erlandsen), presentó una querella contra personas que formaban parte de “diversas sociedades que han sido utilizadas como vehículo para cometer los delitos materia de esta querella en contra de mi representada”.

En el documento se detalla una extensa lista de facturas emitidas por sociedades vinculadas a Factop. “Todas las facturas precedentemente individualizadas son ideológicamente falsas, pues no ha existido fuente de obligación alguna entre las sociedades emisoras y mi representada que haya generado alguna obligación de la última para con las primeras, de ninguna clase”, plantea la querella.

Por su parte, Pablo Juan Labbé Castillo - en representación de D´Barbers-, presentó una querella el 14 de diciembre de 2023 contra quien resulte responsable. En ella se enumera una serie de facturas “ideológicamente falsas” emitidas hacia la barbería.

El 14 de mayo del presente año, Labbé Castillo concurrió a las oficinas de la Bridec Metropolitana, lugar donde le tomaron declaración en calidad de víctima y pudo dar su versión de cómo operaba el financiamiento ofrecido por Factop.

"A través de cheques, que dejábamos en garantía por los montos prestados y que se pagaban los intereses por estos cheques. Lo cual fue hasta el año 2021 y posteriormente, FACTOP SPA durante el año 2022 indicó que no podían operar con cheques y que ellos nos iban a emitir facturas de sus empresas relacionadas para poder prestarnos el dinero solicitado”, declaró Labbé.

"Posteriormente, cuando se hizo público el caso FACTOP SPA, nos dimos cuenta que existían facturas cedidas a terceros, rastreamos que teníamos de deuda y le cancelamos la deuda a los entes relacionados, que eran algunos factoring entre los que recuerdo COVAL Y CONCRECES, reaccionando inmediatamente que las facturas habían sido cedidas a terceras entidades", agregó.

El rol de Rodrigo Topelberg

Uno de los puntos que sobresale en la trama de la barbería, y que fue enfatizado por los hermanos Sauer en sus declaraciones, es el rol que Rodrigo Topelberg habría jugado para obtener el financiamiento.

“Rodrigo era el socio mayoritario de la barbería, por ende prenda de garantía para poder hacer negocios con ellos”, declaró Ariel Sauer.

“D'Barbers solicita crédito a Factop para realizar la puesta en marcha de las cuatro barberías, cada una tiene un valor de entre $60 a $80 millones. Como Rodrigo Topelberg, tenía el 38% de ellas, no tuvimos problema en otorgar una línea de crédito de $300 millones”, dijo su hermano Daniel.

En su declaración, Ariel Sauer planteó además que realizaron reuniones con los socios de la barbería donde “se hablaba del tema del financiamiento con todo lo que eso conlleva, es decir, se daba por hecho que el financiamiento podía ser financiado mediante cheques o facturas falsas”.

Sin embargo, el ex socio y amigo de los Sauer ha descartado su vínculo con el mecanismo empleado en Factop, e incluso planteó que no sabía lo que eran las facturas ideológicamente falsas. "No lo sabía y tampoco sabía que habían facturas falsas hechas por ellos. Que se ocuparan estas facturas favor y que fuera algo habitual no tenía idea", dijo en entrevista con Mega.

Desde la defensa de Topelberg reafirmaron la postura de su representado, y plantearon respecto a los mensajes expuestos por Mega Investiga que “efectivamente el chat da cuenta de irregularidades en el financiamiento de la Barbería, sin embargo, ellos son iniciativa y aceptadas por personas distintas a Rodrigo Topelberg”.

