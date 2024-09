"Casi le dan un balazo a mi yerno y me lo matan": Jubilada relata momentos de terror en millonario robo afuera de banco

25 sept. 2024 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa el misterio en torno al millonario robo que sufrió una mujer jubilada la tarde del martes a la salida de una sucursal de BancoEstado en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana. Y es que las sospechas de que los delincuentes habrían estado dateados para sustraer $28 millones toman más fuerzas, considerando el dudoso actuar de un guardia del recinto.

En conversación con Meganoticias, Rossana respaldó esta teoría y entregó más detalles de cómo se produjo el atraco, relatando los momentos de terror que vivió junto a su familia.

"Casi le dan un balazo a mi yerno y me lo matan"

Según explicó la mujer, ella fue a retirar el dinero junto a su hija, su yerno y sus dos nietos, y el trámite tardó entre media hora y cincuenta minutos. Tras ello, se produjo el ataque.

"De que era un dato, era un dato, porque mi yerno alcanzó a salir y al ver que los tipos lo acorralaban, agarró el bolso con toda la plata y lo tiró a la dependencia del BancoEstado, para que el guardia corriera y lo entrara, pero nadie hizo nada", señaló.

Ante la consulta de por qué decidió retirar el dinero en efectivo y no por transferencia, respondió: "Ni sé, pienso y pienso todo el rato, me he llorado todo, no sé, quería hacer mis cosas en mi casa. Quería poner un negocio aquí, yo dije 'ya, esta es mi plata de toda mi vida. A quién le importa, es mi plata'".

De acuerdo a su relato, tras hacer el trámite en el banco, le dijo a su yerno: "Echémoslo entremedio de la ropa de la guagua". "Y me sentí tan culpable, porque casi le dan un balazo a mi yerno y me lo mata. ¿Qué hago, qué hago?", lamentó.

"Yo me iba a tirar encima de uno de los muchachos, porque lo vi como típico un flete de población. Y miré a mi nieto que estaba al lado mío, entonces no pude hacerlo y solamente gritaba", recordó respecto al momento en que decidió no enfrentar a los delincuentes.

"Unos abuelitos llamaron a Carabineros, porque ni siquiera el banco llamó a Carabineros. Mi hija llamó a los vecinos para que llamaran a la prensa. Por eso, gracias a Dios, han sido los únicos que han estado con nosotros", agregó.

Rossana afirmó que la banda estaba esperando a que saliera su yerno, ya que él llevaba el bolso de su nieto en el que habían escondido el dinero. Su hipótesis se sustenta en que fue "lo único que me quitaron, yo todavía tengo mi celular, mi hija tiene su celular. Si lo único a lo que se tiraron fue al bolso de la guagua", señaló, agregando que, de paso, se llevaron un pequeño banano de la pareja de su hija.