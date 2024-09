"Mejor me hubiera muerto": Revelan reacción de comerciante tras saber que sus hijos contrataron a sicario para matarlo

25 sept. 2024 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 5 de la mañana del pasado 19 de julio, Mauricio Guzmán, un comerciante de 51 años, recibió un disparo en su cabeza por parte de un sicario que intentó matarlo en Concepción, región del Biobío y quien habría sido contratado por sus hijos.

El hombre caminaba a su local comercial en pleno centro de Concepción, cuando un presunto sicario colombiano lo baleó. Según se informó, los hijos del comerciante iban a pagar $3 millones por el crimen, pero como su padre sobrevivió, solo le pagaron la mitad al sicario.

A dos meses de este hecho, el comerciante se enteró, gracias a la propia confesión del sicario, que fueron sus tres hijos los que habrían contratado al asesino para terminar su con su vida.

"Mejor me hubiera muerto"

César, amigo de Mauricio, contó al matinal de Chilevisión que fue a visitarlo a su departamento cuando le dieron el alta y ahí el trabajador le reveló que estaba impactado por el crimen que organizaron sus hijos.

"Cuando uno va a ver a alguien, le da ánimos (...) pero como ya le habían contado (lo que pasó), él me dice 'mejor me hubiera muerto para no haber sabido' lo que le había pasado", señaló el amigo de Mauricio.

"Para él, peor que lo que le hicieron, fue haber sabido quiénes atentaron contra su vida", añadió César, para luego acotar que a los hijos de Mauricio "los conocimos, conversábamos con ellos, pero no nos cabía en la cabeza esta noticia".

"Ha perdido el habla"

César además contó que el viernes pasado llevaron a su amigo al hospital y vieron que tenía infectada la operación, pues la bala que recibió no puede ser retirada. "Lo han intervenido como tres veces y ha perdido el habla. Ahora no está hablando. Su mamá habla y él no le está contestando (...). Aparte de postrado, está con un estado depresivo", precisó.

Por otra parte, la Fiscalía trabaja en las causas de este ataque y se sospecha de presuntos intereses económicos de los tres hermanos, porque su padre "no los dejaba trabajar en los locales y no les daba dinero", aseguró el fiscal Matías Arellano en la audiencia.

El sicario fue formalizado por homicidio calificado en carácter de frustrado y los tres hijos por parricidio frustrado. Todos están en prisión preventiva.