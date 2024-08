"Le dije que no me mire": El crudo relato de sicario que fue contratado por hijos para matar a su padre en Concepción

30 ag. 2024 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un asesinato por encargo que salió mal fue el detonante para dilucidar un caso que tenía como autores intelectuales a los hijos de la víctima. La motivación que tenían Maximiliano y Luciano Guzmán para hacer desaparecer a Mauricio, su padre y comerciante de Concepción, tenía que ver con dinero y también con venganza, ya que había denunciado a uno de los miembros de su familia.

Según lo que señala BBCL, para llevar a cabo su plan, los hermanos contactaron a un colombiano al cual le facilitaron un arma y 122 balas a cambio de llevar a cabo "el trabajo", por 3 millones de pesos. Una oferta que era tentadora, considerando que estaba pasando por un mal momento económico y que su hija estaba próxima a nacer.

El problema es que todo salió mal, para sus pretensiones: no recibió la totalidad del dinero y que tampoco dio cumplimiento a lo que le habían solicitado, a pesar de que estudió los movimientos de la víctima para que todo saliera de acuerdo a lo solicitado.

El relato de los hechos

Brayan Monsalve, el extranjero que se iba a transformar en el asesino a sueldo, había decidido que la jornada del 18 de julio era el día en que se debía ejecutar la acción. Al ver la camioneta de Mauricio en la madrugada, puso la pistola en su mano izquierda y le apuntó en la cabeza.

"Le disparé la primera vez, la bala no salió. Le apreté la segunda vez el gatillo y la bala tampoco salió. La volví a cargar y apuntarle en la cabeza, y en eso el Cucho (apodo con el que era conocido Mauricio) me dice 'no lo haga, qué está haciendo, no lo haga, mijo'", confesó Monsalve.

"Yo le dije: 'no me mire, no se me acerque'. Echó una sonrisa y yo le disparé ya la tercera vez, y ahora sí salió la bala y le pegué en la cabeza y me fui corriendo", añadió, pensando en ese momento que su labor estaba terminada.

Sin embargo, no fue así. Mauricio quedó internado con riesgo vital y Luciano le aseguró que, como su padre no estaba muerto, solo le iban a pagar la mitad.

Finalmente, quedaron todos detenidos, y un tercer hermano también quedó aprehendido por parricidio frustrado.

El fiscal Matías Arellano reveló que en un intercambio de imágenes se aprecia todo lo que Brayan confesó. Junto con su celular entregó capturas de conversaciones que tuvo con uno de los hermanos a través de Telegram, señalando que lo hizo luego de que no le pagaran.