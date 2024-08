El motivo que habrían tenido los hermanos que contrataron a un sicario para matar a su papá en Concepción

23 ag. 2024 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito vuelco tuvo el caso de un homicidio frustrado contra un comerciante de 51 años de Concepción, capital de la región del Biobío, quien el pasado 19 de julio fue baleado en la cabeza cuando estaba abriendo su cocinería en el tradicional Mercado Hermanos Carrera.

Según lo expuesto por la Fiscalía durante la jornada de ayer, los tres hermanos -Luciano, Maximiliano y Mauricio- decidieron contratar a un sicario colombiano llamado Brayan, para que asesinara a su padre. Sobre el motivo, se relacionaría principalmente al ámbito económico.

¿Por qué tres hermanos habrían contratado a un sicario para matar a su papá en Concepción?

De acuerdo a la exposición del fiscal Matías Arellano, fue Luciano quien le habría dicho al sicario "quiero que mates a mi papá", ofreciéndole un monto de $3 millones, informó el medio local Sabes.

De acuerdo al testimonio de la pareja del colombiano, y según detalló el persecutor, él aceptó el trabajo "por el dinero, ya que estaba mal económicamente y pronto iba a nacer nuestro hijo, por lo que necesitábamos ese dinero para cubrir los gastos".

Sobre el motivo para asesinar al comerciante, agregó que el presunto sicario le habría dicho a su pareja que "era porque —el papá— no los dejaba trabajar en los locales y no les daba dinero. Desconozco los motivos por los que no querían que se hiciera cargo de los locales que tenían, lo que sí con su muerte ellos quedaban a cargo de todo".

Por otro lado, también se dio a conocer que existió un conflicto familiar, dado que el padre había denunciado a su hijo Maximiliano, quien incluso terminó en la cárcel, según el medio citado. Actualmente, los tres hijos y el sicario se encuentran en prisión preventiva mientras dure la investigación.