"Estaban dateados": Jubilada que sufrió robo de $28 millones y las sospechas ante movimientos de ladrones

25 sept. 2024 - 11:07 hrs.

Un día después de sufrir el robo de $28 millones a la salida de una sucursal de BancoEstado en la comuna de El Bosque, Rossana tiene la sospecha de que el asalto estaba "dateado"; es decir, los delincuentes sabían que ella portaba esa cantidad de dinero.

Esa hipótesis es compartida por su hija Jocelyn, que junto a su pareja e hijos fueron testigos de cómo los antisociales le arrebataron el bolso que contenía el bono incentivo al retiro voluntario adjudicado por la víctima tras 20 años trabajando en el Hospital Barros Luco.

La suposición de la familia es respaldada por extraños comportamientos que Rossana percibió al interior del banco el lunes 23 de septiembre, un día antes de que ocurriese la fugaz sustracción de su patrimonio.

"Tiene harta plata usted, señora"

Jubilada a partir de enero de 2024 tras desempeñarse durante dos décadas en el área de Urgencias, la mujer invirtió el dinero de su bono incentivo al retiro voluntario en fondos mutuos del BancoEstado, obteniendo una considerable ganancia.

Con ese capital pretendía instalar un negocio y remodelar su departamento, así que el 22 de septiembre fue al banco a consultar si podía extraerlo. Un guardia la acompañó hasta la caja y, extrañamente, se ubicó por detrás de la cajera, viendo toda la información que aparecía en la pantalla de la funcionaria.

Cuando la atendedora le informó que tenía recaudado un monto de $28 millones, el sujeto hizo un comentario cuestionable para los oídos de Rossana: "¡Oh! Oiga, que tiene harta plata usted, señora". Por si no fuera suficiente, le dijo "¿por qué no se lleva los $27 millones y me deja el resto?".

Según contó la afectada a TVN, su reacción fue de disgusto y procedió a retirarse de la sucursal bancaria, pues le recomendaron sacar el dinero al día siguiente, dada la tramitación que requiere el proceso de retiro.

Un robo "dateado"

Tal como le sugirieron, Rossana y su familia asistieron al banco el martes 24 de septiembre. Todo se desarrollaba de manera normal: el dinero lo había guardado en un bolso, entre medio de la ropa de bebé de su nieto menor, y se aprontaban a retirarse.

Sin embargo, cuando abandonaban el recinto, un grupo de ladrones los abordó, dirigiéndose directamente al bolso que contenía el efectivo. El yerno de Rossana era quien lo portaba y lo lanzó metros delante de la puerta de ingreso al ver que los delincuentes llevaban armas.

En esta sucursal ocurrió el robo de los $28 millones. El bolso con el dinero cayó cerca de las escaleras de la entrada al recinto (Google Maps)

El hombre gritó por ayuda, para que los guardias lo socorriesen, pero no obtuvo respuestas. Los antisociales se apoderaron de los $28 millones y escaparon, siendo buscados por la Policía de Investigaciones actualmente.

"Estaban 'dateados'", aseguró Jocelyn, agregando que los autores del robo "estuvieron estacionados cinco minutos cerca del banco y después empezaron a acercarse. ¿Cómo sabían que justo íbamos saliendo? Alguien les estaba dando la información".

Según expresaron madre e hija, cuando le exigieron respuestas a los guardias sobre el porqué no los ayudaron durante el asalto, le contestaron que solo se hacían cargo de la seguridad del área techada del recinto, no del espacio abierto —pero perimetrado por el banco— en donde cayó el bolso tras ser lanzado por el yerno de Rossana.