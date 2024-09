"Hasta cuándo basurean": El férreo apoyo a Chadwick en chat de ministros de Piñera

25 sept. 2024 - 08:03 hrs.

"¡Muy bien Andrés!", “Andrés ha puesto el primer parele”, “¡muy buena declaración y acción”, “estos ‘cara de palo’ no se la pueden llevar gratis”.

Eran cerca de las 19 horas de este martes y el chat grupal de WhatsApp llamado, "Grandes ex ministros y subsecretarios", integrado por las ex autoridades del dos veces Presidente de la República, Sebastián Piñera, se repletaban de arengas y mensajes en favor al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Todo tenía un por qué. Horas antes, el exsecretario de Estado, a través de un comunicado, anunció presentar una querella por “difamación” en contra de los diputados oficialistas, democratacristianos e independientes firmantes de las acusaciones constitucionales a los ministros de la Corte Suprema. Libelo donde reprocharon y cuestionaron el vínculo del ex Jefe de Gabinete con el hoy imputado, Luis Hermosilla.

"Que no se equivoque nadie. Esto no solo es en contra (de) Andrés o la UDI, es contra el sector, preparando el ambiente para el próximo año. Mientras les salga gratis van a seguir sin límite", señaló una ex alta autoridad de Gobierno, a través de este chat grupal.

Preocupados por el resultado de las próximas elecciones municipales, regionales y también de los comicios parlamentarios y presidenciales en 2025. La mirada crítica de estas ex autoridades no solo fue por la acción desde la izquierda, sino también, por el actuar de su sector que cuestiona y no logra una postura común sobre el “silencio” de Chadwick tras las consecuencias de la investigación del denominado “caso audio”.

“Era necesario que Andrés hablara, ya habían muchos (de los nuestros) interviniendo en desorden y esta resulta ser una buena forma de hacerlo", reflexionó un exministro.

Fuego amigo profundiza crisis al interior de Chile Vamos

El destape de los chats del ex asesor del ministerio del Interior, Luis Hermosilla, jactándose de su poder y cercanía con Andrés Chadwick, desordenó las filas opositoras.

Desde presidentes de partido, como Gloria Hutt (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), hasta parlamentarios y candidatos a alcalde - el caso del exministro, Jaime Bellolio - pidieron públicamente que Chadwick no guarde más silencio y aclare cuál es su vínculo con el llamado “abogado del poder”.

Te puede interesar "Nos sentimos pasadas a llevar": El relato de mamá de María Jesús tras postergación de audiencia de excarabinero

Fue en este mismo chat privado en que los ex colaboradores endurecieron el tono con sus socios políticos: “la izquierda lo que busca persiguiendo a Andrés es dar un golpe de gracia a la UDI y cuesta entender cómo parlamentarios avezados y con experiencia de la propia bancada UDI se unen al coro de pedir explicaciones”.

“Andrés ha puesto el primer parele. ¿Cuándo vendrá el político? Ya se le mandó el mensaje a La Moneda, por parte de los presidentes de partido, ¿de qué si no hay más?”, “¡Fantástico! Esto es lo que corresponde. Hasta cuándo basurean. ¡Muy bien!”, sentenció un exministro.