"Nadie te presta ayuda": El relato de jubilada que sufrió millonario robo afuera de banco en El Bosque

24 sept. 2024 - 18:49 hrs.

¿Qué pasó?

Rossana, la víctima de un millonario robo sufrido este martes en las afueras de una sucursal de BancoEstado en la comuna de El Bosque, se refirió al robo del que fue víctima, instancia en la cual le sustrajeron $28 millones en efectivo.

Precisar que el monto acababa de ser retirado por la víctima desde la sucursal y correspondía a dinero relacionado con la jubilación de la adulta mayor, quien se desempeñó 20 años en el área de urgencias del Hospital Barros Luco.

¿Qué dijo la afectada?

La afectada, en conversación con Meganoticias, manifestó que el dinero robado correspondía a su jubilación, luego "de trabajar toda mi vida en el Hospital Barros Luco". Tras el robo se lamentó diciendo que en dicha situación "nadie te presta ayuda".

La víctima detalló que cuando aparecieron los antisociales, su yerno "tiró el bolso con plata cuando vio el arma y todo, y nadie salió. Ni el guardia que tiene pistola, nadie. Cero empatía, ni un vaso de agua", sostuvo.

Sus descargos contra el guardia

Uno de los descargos de la mujer fue hacia el guardia, ya que una vez ocurrido el robo, mencionó que quien hacía custodia de la sucursal en esos momentos le comentó que "él era para dentro —del banco—, no para afuera", donde se produjo el robo.

Posteriormente, la víctima tuvo que dar declaraciones a la Policía de Investigaciones. "Nos tomaron declaraciones a todos y —nos dijeron— que tengamos fe, que ellos iban a buscar las cámaras, que iban a tratar de hacer lo más pudieran hacer".

Finalmente, la afectada de millonario robo aseguró que pensó en defenderse y atacar a los asaltantes, pero no lo hizo por sus nietos que se encontraban en el lugar. "Yo me iba a tirar encima de ellos, porque miedo no les tengo, pero por mis nietos", no lo hice, cerró.