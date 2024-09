"Continuos robos y asaltos": Los 12 lugares más riesgosos de Santiago según la embajada de EEUU

24 sept. 2024 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

La embajada de Estados Unidos en Chile emitió una alerta de seguridad a los ciudadanos norteamericanos que visiten Santiago y la Región Metropolitana. Mediante un comunicado, detallaron cuáles son los lugares más peligrosos para frecuentar en la capital debido a los "continuos robos y asaltos".

¿Cuáles son los lugares más peligrosos de Santiago según la embajada de EE.UU?

La embajada informó que Chile está clasificado en el nivel 2 de seguridad, de acuerdo a la calificación del departamento de Estado de EE.UU., lo que significa que es recomendable "ejercer mayor precaución", específicamente en las siguientes zonas de Santiago:

Cerro Santa Lucía.

Cerro San Cristóbal.

Mercado Central (La Vega).

Plaza de Armas de Santiago.

Bellavista.

Yungay.

Barrio Lastarria.

Persa Biobío.

Barrio Meiggs.

Patronato.

Centro Cultural Estación Mapocho.

Los Dominicos.

Las recomendaciones de la embajada a ciudadanos estadounidenses

Desde la embajada de Estados Unidos hicieron un llamado a permanecer "alerta y vigilante en las áreas públicas", ya que "los carteristas son comunes en destinos turísticos y centros comerciales".

Además, recomendaron mantener un perfil bajo, sin el uso de joyas, aparatos electrónicos o grandes sumas de dinero en efectivo. También, aconsejaron no salir solos, sobre todo durante la noche, y en caso de sufrir un asalto, no resistirse.

Asimismo, sugirieron no aceptar ayuda de desconocidos "que te ofrezcan arreglar tu auto", no dejar "alimentos ni bebidas desatendidos o al cuidado de desconocidos o aceptar bebidas de desconocidos", ante el riesgo de ser drogados y luego asaltados. A la vez, recomendaron no dejar objetos de valor en algún vehículo.