"Hubo actitudes sospechosas": Hijos de jubilada que sufrió robo afuera de banco creen que asaltantes estaban dateados

24 sept. 2024 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

Los hijos de la mujer que este martes sufrió un millonario robo afuera de una sucursal de BancoEstado en El Bosque, Región Metropolitana, apuntaron al guardia de seguridad del recinto y sugirieron que el delito se habría concretado gracias a un dato.

Fueron $28 millones los que un grupo de sujetos se llevó luego de intimidar con armas de fuego a la víctima, quien acababa de salir de la sucursal, ubicada en Gran Avenida, en compañía de su familia.

¿Qué dijeron los hijos de la mujer que fue víctima de robo afuera del banco?

Su hija explicó que su madre el pasado lunes concurrió al banco para consultar "cómo puede rescatar $27,9 millones y fracción. Le dicen que ella tenía que hacer un retiro de un día hacia otro". En el banco le comentaron que hoy tenía que acercarse a retirar la cantidad de plata... Le pasan la plata y nos abordan (al salir)", relató.

"Era la jubilación de trabajar más de 20 años en la urgencia del Hospital Barros Luco. Trabajó más de 20 años para poder tener su plata. Cómo llegamos a esto, cómo tanto", contó molesta.

"Mi mamá, yo y mi esposo sabíamos, nadie más. Y el banco. El banco sabía desde ayer (lunes) que nosotros íbamos a retirar la plata hoy", aseguró. Respecto a por qué no optaron por una transferencia, indicó que la querían en efectivo, "porque necesitamos hacer una Pyme familiar, entonces no podíamos hacerlo con un vale vista".

"Hubo actitudes sospechosas" del guardia

La hija complementó que el lunes la mujer notó algo extraño: "Ayer me comentó algo mi mamá, pero eso ahora es materia de investigación, están viendo todo adentro cómo lo van a hacer". En concreto, la jubilada habría notado actitudes dudosas de un guardia en particular, lo cual comunicó a Carabineros. "No lo imputa, pero sí les dice que hubo actitudes sospechosas de él ayer", indicó.

"Tampoco se puede culpar a una persona sin una prueba. Pero sí les dijo a Carabineros que hay cosas que son sospechas que no debieron haber sido cuando él las hizo", añadió. Incluso, señaló que al momento del robo el guardia se quedó al interior de la sucursal y no prestó ayuda a la familia.

Por ello, la joven segura que los delincuentes estaban dateados: "Porque quién más va a saber que ella viene a buscar 28 millones de pesos. No hay motivo".

"Le preguntó muchas cosas"

Otro de los hijos de la jubilada, quien acababa de llegar al lugar tras el robo, relató que "me llamó mi mamá desesperada. Los apuntaron con armas de fuego".

"Están destrozados. Imagínate, trabajar una vida para recibir su jubilación, venir a sacarla para que se la lleven un par de hue...", añadió.

"Desde ayer estaba haciendo el trámite. El vigilante estaba muy pendiente de ella, o sea, estas cosas no pasan porque sí, son datos. Desde ayer que estaba haciendo el trámite. Alguien la debió haber marcado", sostuvo.

En esa misma línea, señaló que "ayer el vigilante le preguntó muchas cosas, cuánto era el monto y qué sé yo, y hoy día qué casualidad más grande que va saliendo del banco y la asaltan, justo a ellos, por qué no a otra persona".

"No fue casualidad, estas cosas no pasan porque sí. Estas cosas son planificadas", sentenció.