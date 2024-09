"Lo que más preocupa es la seguridad": Monseñor de Santiago en Te Deum Ecuménico en que participó el Presidente Boric

18 sept. 2024 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 18 de septiembre se realizó el tradicional Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, el cual contó, como es habitual, con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, y varios de sus ministros.

El Mandatario, junto a otras altas autoridades políticas del país, como los ministros Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Vocera), Jeannette Jara (Trabajo), Nicolás Cataldo (Educación), Álvaro Elizalde (Segpres), Mario Marcel (Hacienda), el canciller Albert van Klaveren y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, entre otros, escucharon la palabra del Monseñor Fernando Chomali.

¿Qué se dijo en la Catedral?

El Monseñor Chomali, en su homilía, habló del trabajo, las jubilaciones, la esperanza en el pueblo chileno, la juventud, e incluso, abordó la corrupción. No obstante, el tema que más destacó fue lo que se vive en las calles y barrios del país en torno a la inseguridad.

En ese sentido, aseguró que "hoy, por lejos, lo que más preocupa es la seguridad. Nadie se siente seguro, nadie puede garantizar que no le harán un portonazo, un turbazo, una encerrona, o que no lo asaltarán".

"Chile no se acostumbra -y no se acostumbrará- a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso", expuso.

Además, respecto a la corrupción, apuntó a que "ha sido doloroso para los chilenos ver cómo la corrupción se ha ido enseñoreando de lugares que por su naturaleza debiesen ser intachables. El pueblo de Chile está escandalizado al ver tanta avaricia y ansias de poder que no trepidan en sobornar, en valerse del cohecho para lograr sus objetivos, y en el tráfico de influencias".

Finalmente, se refirió a las elecciones de octubre, respecto a las cuales pidió "que trabajen para fortalecer la dignidad del quehacer político; porque la política es la más alta vocación a la que puede aspirar un ciudadano, dado que allí se juega el bien común. No estropeen tan alto honor encomendado, se los pido en nombre de Dios y de todos los chilenos".

Actividades presidenciales del 19 de septiembre

Tras una serie de actividades que desarrollará durante el día, el presidente Boric cerrará su jornada pública cuando asista a una Gala en el Teatro Municipal.

Finalmente, mañana jueves 19 de septiembre, liderará de la gran Parada Militar, la que se realizará, desde las 11:00 horas, en el Parque O’Higgins.

