"La mató y no es un accidente": Mamá de joven atropellada por médico en Vitacura se declara "en pie de guerra"

09 sept. 2024 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

El martes 16 de julio de 2024, Yaritza Paulina Fuentes se dirigía a un domicilio de la comuna de Vitacura para ayudar a unos mellizos con sus tareas escolares cuando, mientras cruzaba por un paso peatonal, fue embestida y atropellada por un médico dermatólogo de nacionalidad venezolana, identificado como José Colina. El sujeto conducía un BMW X4 de alta tecnología que, incluso, tenía sensores de proximidad frontal.

Paulina falleció a causa de un politraumatismo esquelético y visceral. En la primera declaración que entregó Colina tras el atropello, aseguró que la joven apareció corriendo de manera sorpresiva y que le fue imposible verla, sin embargo, cuando se revelaron las cámaras de seguridad de la intersección de las calles camino El Parque con Las Hualtatas -lugar del accidente-, se evidenció que la joven cruzó de forma correcta a través de un paso de cebra.

Por dicho motivo es que su madre inició una campaña en redes sociales para endurecer las cautelares con las que quedó el conductor, las que corresponden a firma mensual y prohibición de salir del país.

"La mató y no es un accidente"

La madre de "Pauli", Soraya Villarroel, se declaró en "pie de guerra" al considerar que la decisión del tribunal no es proporcional al daño causado.

En la denuncia que ingresó la familia de la joven, se puede leer que el dermatólogo "ni dio cuenta a la autoridad policial más inmediata de lo ocurrido. Todo lo contrario: en lugar de prestarle auxilio a la víctima, de llamar a la policía o de llamar a alguna ambulancia para pedir ayuda, el imputado habría priorizado llamar a sus familiares para conseguir la asistencia de un abogado".

Soraya criticó las cautelares dictadas contra el médico y aseguró a Radio Bío-Bío que "al otro día que pasó la muerte de mi hija, y en cuatro minutos, le dijeron -en la audiencia- que no era un peligro para la sociedad (...). Si tú atropellas a una persona acá en Chile, no pasa nada. Él no paró, él la mató. Y yo estoy en pie de guerra con eso. Él la mató y no es un accidente".

"El tipo iba sano según la cuestión de alcohol. El tipo antes no había matado a nadie. Y todo esto la Ley Emilia no pesca", criticó Soraya.

¿Qué dijo la defensa de José Colina?

Según constató Radio Bío-Bío, José Colina evitó referirse al caso. Su abogado, Juan Leva, sostuvo que el médico "no prestará ningún tipo de declaración a terceros distintos del Ministerio Público y/o las policías, atendida la existencia de un proceso penal en curso y el carácter reservado".

Sin embargo, el abogado reconoció que el dermatólogo "se encuentra humanamente muy afectado" y que sí habría prestado ayuda.

"Existen grabaciones, en poder del Ministerio Público, tanto del momento anterior, como del accidente en sí y toda la etapa posterior a él, en los que queda claramente evidenciado que José, detuvo su marcha; se bajó del vehículo que conducía solo nueve segundos después de verificado y prestó ayuda a la víctima, dentro de lo que era posible realizar, considerando la gravedad de sus lesiones. Igualmente, queda demostrado el arribo al lugar del accidente, tres minutos después de ocurrido", señaló Leva.

