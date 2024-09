Rodrigo Topelberg vuelve a Capitán Yáber: Corte revoca su arresto domiciliario total y ordena prisión preventiva

09 sept. 2024 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes 9 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago le revocó la medida de arresto domiciliario total a Rodrigo Topelberg y ordenó su prisión preventiva en el marco del caso Factop.

Debido a lo anterior, el imputado por estafa y otros delitos económicos, deberá retornar al anexo penitenciario Capitán Yáber.

El retorno de Topelberg a Capitán Yáber

El pasado viernes 30 de agosto, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para Rodrigo Topelberg, fundador de Factop y de la corredora de bolsa STF, además de exsocio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, ordenándole mantenerse en arresto domiciliario total como medida cautelar.

No obstante, alcanzó a estar solamente alrededor de 9 días fuera del anexo penitenciario Capitán Yaber tras decretarse este lunes, nuevamente, su prisión preventiva, por lo que deberá retornar a dicho recinto.

El encuentro de Topelberg con Luis Hermosilla en Capitán Yáber

En entrevista con Meganoticias, Topelberg reveló que se encontró con Luis Hermosilla en el penal "el último día" antes de abandonar dicha medida cautelar en primera instancia.

"Yo llegué, lo miré y le dije 'bienvenido a Yáber don Santanás', o algo así le dije, y no me entró al tiro 'Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo has estado?', y le dije 'encerrado'. Yo lo confronté", sostuvo.

"Yo lo metí ahí, pero yo veo a la persona que confabuló en mi contra. Y traté de formar una distancia y confrontarme a él y no hubo cómo, la manipulación llegó al tiro, me empezó a pedir consejos y dije 'aquí vamos de nuevo'. Le seguí la corriente y tenía fe de que iba a salir (de prisión)", recordó.

Todo sobre Caso Audios