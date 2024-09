Las acusaron de robar 10 panes y hoy están en prisión preventiva: Diputado anuncia recurso de amparo

09 sept. 2024 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Jaime Mulet (FRVS) denunció a través de sus redes sociales el caso de dos mujeres que llevan varios días en la Cárcel de Vallenar luego de ser acusadas del presunto ilícito de hurto simple de robo de 10 panes añejos en la comuna de Freirina, región de Atacama, en febrero.

El contexto de la detención

La situación fue denunciada desde una residencia de niños administrada por la Municipalidad de Freirina a inicios de año. Ambas imputadas fueron citadas y notificadas a un juicio simplificado, luego de no aceptar la responsabilidad del presunto ilícito y el pago de 1 UTM en abril, según informó El Diario de Atacama.

Las acusadas decidieron no aceptar la culpa e ir a juicio, esto a pesar de que quedaría suspendida la pena si en seis meses evitaban reiterar un hurto, según el artículo 398. Posteriormente, no asistieron a la audiencia fijada, por descuido de su abogado, y se despachó una orden de detención contra ellas.

Luego de un control de detención fijado para el pasado 6 de septiembre, el Ministerio Público ofreció una pena de multa de un tercio de UTM ($22.000) a cada una, la que fue rechazada por las acusadas, por lo que seguirán en prisión preventiva hasta su nueva audiencia fijada para el 10 de septiembre, consignó el citado medio.

¿Qué dijo el diputado Mulet?

El parlamentario sostuvo que "dos mujeres llevan presas varios días acusadas de haber hurtado 10 panes, las acusó el municipio".

En ese contexto, Mulet precisó que fueron acusadas de un "hurto simple, un hurto falta", y que además no se presentaron a una audiencia debido a que no se les informó. "El propio abogado de ellas lo reconoció, que no sabían (la fecha de la audiencia), que no era responsabilidad de ellas, y el juez las metió presas", agregó.

"¿Cómo pueden meter presas a esas mujeres? Que niegan, por lo demás, ese hurto", dijo el parlamentario, y confirmó que se encuentra trabajando en un recurso de amparo "para que ojalá salgan lo antes posible en libertad". "Esto no puede ser", cerró.

Alcalde de Freirina responde al Diputado Mulet

El alcalde de Freirina, César Orellana, sostuvo que las dos vecinas se encuentran privadas de libertad por culpa de un abogado "negligente", quien no supo "representarlas bien". "De hecho, no asistió a la audiencia ni tampoco les avisó bien la fecha", confirmó el jefe comunal, según el citado medio.

Sin embargo, el alcalde respondió a los dichos de Mulet y acusó que están politizando el tema. "Si bien la denuncia se realiza desde una residencia de niños que administra el municipio, hay candidatos a alcaldes, concejales... incluso hay un parlamentario haciendo comunicados a la prensa para politizar el hecho", denunció.

"Tomé contacto con él (diputado Mulet) para contarle nuestra versión, pero no respondió", mencionó Orellana. Además, aseguró que el pan no estaba "añejo" como informó el diputado.