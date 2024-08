"Quedan 10 minutos para que explote": Detienen a hombre que llamaba a Carabineros y alertaba sobre falsas bombas

29 ag. 2024 - 20:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, Carabineros detuvo a un hombre de 30 años, quien realizó llamados al 133 alertando sobre falsos artefactos explosivos en el barrio industrial de Coquimbo.

Se trata de dos llamadas. La primera de ellas la realizó el pasado 29 de mayo, pretendiendo ser un ciudadano venezolano, mientras que la segunda fue el 31 del mismo mes, la cual la realizó como peruano.

"Son unos del Tren de Aragua... creen que estoy yo ahí"

En la primera llamada se escucha que el hombre advierte "en el centro empresarial hay una bomba, en el cuarto piso, en Wom. Urgentemente le aviso".

Posteriormente, se identificó como Emilio González. "Soy extranjero, soy venezolano", aseveró, insistiendo en la existencia de un artefacto explosivo "para que evacuen rápido".

Al ser consultado si vio quién instaló el objeto, respondió que sí, señalando que "si no me equivoco son unos del Tren de Aragua lo que lo pusieron y no sé, quieren hacer un atentado porque creen que estoy yo ahí".

"Está en el cuarto baño, en una bolsa de basura negra, en el basurero, por favor, para que la vayan a revisar", sostuvo.

"Quedan 10 minutos para que explote"

En la segunda llamada, tomó un tono un poco más calmado: "Hola, pe. Disculpe, sabe que hay una bomba en el edificio de Wom, en el edificio empresarial, cuarto piso en Coquimbo".

"Está en el baño, en el segundo baño. En una bolsa de basura en el baño", afirmó, al igual que en la ocasión anterior.

Debido a las preguntas de Carabineros, señaló que "me dijeron recién, me contó un amigo y no quiero que pase nada malo".

En esta ocasión se identificó como Juan Gamero. "Ven rápido porque creo que quedan diez minutos para que explote", concluyó.

La detención de hombre que efectuaba falsas alarmas de bomba

"Como carabineros, nos encontramos realizando un trabajo integral, tanto preventivo como investigativo, puesto que a raíz de una investigación que se llevó a cabo por parte de la Sección de Investigación Policial de la Segunda Comisaría de Coquimbo, en conjunto con el Ministerio Público, se logró la detención de un hombre mayor de edad que en el mes de mayo realizó llamados falsos de emergencia a nivel 133, indicando que se encontraba un artefacto explosivo en dependencias de una compañía telefónica en el barrio industrial de la comuna de Coquimbo", señaló el teniente Diego Ibarra, de la prefectura Coquimbo.

Cabe señalar que el detenido mantiene antecedentes penales con una orden de detención vigente por el delito de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública.