"Ella sabía lo que le iba a pasar": Autora del libro que relata el asesinato de Ámbar da detalles de su investigación

Han pasado cuatro años desde que Ámbar Cornejo, una adolescente de 16 años, fue brutalmente asesinada en agosto de 2020 en Villa Alemana por Hugo Bustamante.

El caso generó alto impacto por aquellos años y aún existen muchas dudas respecto a lo sucedido, interrogantes que buscaron ser respondidas en el libro 'La niña Ámbar: Crónicas de horror de un psicópata y las fallas del Estado', el que fue presentado por la autora y periodista Ivonne Toro.

La comunicadora investigó en detalle los antecedentes del asesinato de Ámbar, y no solo narra los hechos del crimen planificado por su madre Denisse Llanos, y su pareja Hugo Bustamante, sino que también muestra las fallas del sistema judicial y político de protección a los menores de edad en el país.

"No le importo a nadie"

En conversación con Radio ADN, la investigadora Ivonne Toro aseguró que "vimos en el caso de Ámbar que ella sabía lo que le iba a pasar, lo dice en un texto a una amiga: 'No le importo a nadie'. No le importaba al Estado, no nos importaba a nosotros como sociedad".

La periodista destacó que en su libro no solo buscaba mostrar la brutalidad del crimen, sino centrarse en las víctimas y su sufrimiento. "Yo sí quise rescatar a las víctimas y que ellas fueran más que eso, personas que vivieron una vida", dijo la autora, que recalcó que era clave entender el contexto y abandonó que sufrió Ámbar desde niña.

Toro agregó que el libro pretende también aprender de la historia de Ámbar para evitar que se repita. "Esta es una historia de fondo (...) ella decidió vivir en la casa de este hombre, aunque fuera abusada, para poder ir al colegio, para tener un techo, para tener el cariño de otra mujer que sí la cuidaba (...) imagínate lo que debe haber significado eso para una niña".

"Ella pidió protección muchas veces, y aunque fue esa alerta tomada, nunca se le dio la protección que ella necesitaba. Tuvimos este final que es súper triste", reflexionó.

"Fue súper difícil de reportear": El encuentro de Ivonne Toro con el asesino

La periodista recordó que "fue súper difícil de reportear" todo el caso, pero decidió escribir el libro porque es una "historia necesaria, sobre la necesidad de denuncia, la necesidad de las niñas de decir 'me está pasando esto', de los adultos de escucharlas y de la justicia de actuar conforme a eso".

La escritora también dio detalles de las siete entrevistas que realizó al asesino de Ámbar, Hugo Bustamante, "fue difícil, fue duro porque era una especie de traducción (...) cuando él relata lo que hace, por ejemplo, con el cuerpo de Ámbar con una frialdad de compararla con un carnicero haciendo su labor", recordó a ADN.

Asimismo, en la presentación de su libro, realizada en la Facultad de Comunicación y Letras UDP, la comunicadora afirmó que "emocionalmente es muy fuerte que alguien te pueda relatar todo el daño que hizo sin que tú observes en esa persona ninguna emoción, ninguna culpa, ningún remordimiento, ninguna capacidad de sentir".

Incluso quedó impactada cuando Bustamante le confesó de dos crímenes que cometió en 1996 y que hasta ese momento no se conocían. "Todavía tengo pesadillas cada cierto tiempo y creo que también está bien que nos pase eso. Tal vez, si no nos pasaran estas cosas, seríamos estos dos personajes (la madre de Ámbar y Bustamante). Yo creo que ellos dos no tienen pesadillas", concluyó.

