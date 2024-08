"Hice una maniobra y tiré las llaves": El dramático relato de mujer que frustró portonazo en La Florida

29 ag. 2024 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer logró frustrar un portonazo durante la noche del miércoles al tirar las llaves de su vehículo hacia el patio de su casa y oponer resistencia en la comuna de La Florida.

Según el relato de la víctima, fueron alrededor de cuatro individuos los que la interceptaron cuando estaba en las afueras de su domicilio. Ellos llegaron con ropa oscura y con la intención de quitarle sus pertenencias, pero al no lograrlo, escaparon.

La afectada entregó su testimonio y afirmó que en horas de este jueves haría la denuncia a Carabineros, ya que cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad, que permitirían identificar a los asaltantes.

"Alguien se acercó y me trató de tapar la boca"

En primera instancia, la víctima señaló que "cuando bajé (del auto), traté de sacar las cosas del asiento de atrás y en ese momento siento que algo se estaba acercando. Y cuando miré para el lado, estaban gritando 'quítenle las llaves', entonces, alguien se acercó por atrás y me trató de tapar la boca, porque empecé a gritar como nunca he gritado"

A partir de allí, la mujer recordó que "una de las cosas que uno podía hacer para evitar el robo es tirar las llaves" hacia el interior de la casa. "Hice una maniobra, me di la vuelta y tiré las llaves al patio", relató.

El forcejeo con los asaltantes

En medio del violento episodio, reveló que los sujetos intentaron en todo instante robarle sus pertenencias y que incluso la terminaron arrastrando, sin poder lograr su objetivo. "Tenía la cartera en el brazo y uno de los tipos me trató de tirar la cartera. Me arrastraron y no la soltaban porque la tenía agarrada", afirmó.

"Me tiraron al piso y como se dieron cuenta de que estaba la llave adentro y no podían sacarla, tres de los cuatro se arrancaron y mi hija también gritó para que (el cuarto sujeto) se fuera y ahí se arrancó", recalcó.

Consultada sobre su estado de salud, aclaró que "gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí creo que la reacción fue pensando: 'qué rabia que te quiten las cosas', entonces, en ese momento pensé que no quería entregar mis cosas... traté de reaccionar lo mejor que se pudo".

"Estaban todos de negro"

Al recordar la apariencia de los delincuentes, detalló que "estaban todos de negro, los cuatro. Dos estaban con capucha. Vi caras de reojo, pero fue todo tan rápido que no me percaté de su cara exacta".

"Mañana (hoy miércoles) voy a hacer la denuncia porque hoy pasó la seguridad ciudadana y me querían llevar a la comisaría, pero no podía ir en ese momento. Mañana voy a hacer la denuncia con todos los videos", agregó.

