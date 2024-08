Las razones del dueño de prestigioso restaurant de Providencia para eliminar las propinas

29 ag. 2024 - 09:11 hrs.

Dentro de los miles de restaurantes que existen en el país, "Baco" tiene una gran particularidad, ya que no pide propinas a sus clientes.

El reconocido local de comida francesa, ubicado en Nueva de Lyon 113, en la comuna de Providencia (Región Metropolitana), eliminó las propinas hace 8 años, pese a las críticas del gremio de restaurantes.

Su dueño, Frédéric Le Baux, un empresario francés radicado en Chile, conversó con Ex Ante y explicó los motivos que lo tomaron a llevar esta sorpresiva decisión, que, por cierto, le ha dado buenos resultados.

¿Por qué el restarante Baco no cobra propina?

Frédéric Le Baux comentó que decidió eliminar las propinas en su restaurante por varias razones, "primero, siempre en los restaurantes la propiedad de la propina es una fuente de conflicto, por el tema de quién es la propina realmente, la repartición, etcétera", aseguró al citado medio.

Además, manifestó que "claramente es dinero totalmente informal (...) Un oficio remunerado por un sistema informal no fomenta el profesionalismo". Incluso el empresario fue más allá y dijo que "la propina es incompatible con la dignidad de los trabajadores".

Asimismo, argumentó que considera injusto que algunos trabajadores se puedan llevar un porcentaje de propina mayor que otros, por ello había tomado la decisión de repartirla.

No obstante, explicó que la ley que se modificó hace algunos años establecía que los restaurantes no podían apoderarse de la propina y repartirla, sino que el dinero era del trabajador que la recibía, "lo que me parece una aberración porque cuando conoces cómo funciona un restaurante, no hay una sola persona que te va a atender. Es toda una cadena", enfatizó.

¿Cómo logró que sus trabajadores aceptaran no tener propina?

La fórmula para Le Baux fue simple, pero costosa, ya que decidió en acuerdo con sus empleados subirles el sueldo a cambio de no recibir propina, "fue una petición del equipo", confesó. Ello implicaba recurrir en un gasto que anteriormente era de los clientes, aunque evidentemente tuvo que subir los precios de la carta.

El empresario francés también consideró que esta medida "no tiene que ver solamente con una mejora de la jubilación; sino con la salud, las vacaciones, los años de servicio, el acceso al banco, a créditos de consumo o hipotecarios y también más facilidades para poder arrendar un departamento, entre otras cosas. Es un avance hacia la dignidad de la persona".

El dueño de Baco señaló que, por ejemplo, un mesero con sueldo mínimo más propina no puede tener acceso a un crédito hipotecario o hasta para comprar un auto, porque está recibiendo un sueldo informal.

"No me arrepiento. Los números hablan. Cuando partí con esto, muchos dijeron que la calidad del servicio va a caer. Hoy Baco tiene mejores sueldos y tiene un buen servicio igual. La facturación ha crecido", concluyó.