Académico chileno recibe la distinción matemática más importante de la región tras resolver un problema "sin solución"

29 ag. 2024 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El investigador de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, Héctor Pastén, recibió la tarde del pasado miércoles el Premio Reconocimiento de UMALCA, galardón que se entrega cada cuatro años y que destaca la "valiosa contribución a nivel regional y la calidad excepcional de sus trabajos matemáticos".

El premio se otorgó en el marco del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Matemática (CLAM) 2024 que esta semana se desarrolla en João Pessoa, Brasil.

En ese contexto, el Comité Científico del CLAM consideró la "originalidad, profundidad, relevancia y el impacto internacional del trabajo matemático desarrollado por Pastén", esto luego de ser "nominado y recomendado por expertos en su área de investigación, enfocada a la Teoría de Números", informó el portal estudiantil.

Cabe precisar que el Premio Reconocimiento UMALCA considera ciertos criterios, como por ejemplo que los matemáticos sean "menores de 40 años y que trabajen de forma permanente en América Latina, con buena parte de su carrera desarrollada en instituciones de la región".

El problema "sin solución" que Héctor Pastén logró resolver

El trabajo del académico chileno fue publicado en la revista científica Inventiones Mathematicae bajo el nombre de "The largest prime factor of n^2 + 1 and improvements on subexponential ABC", una investigación arrojó resultados inéditos en Teoría de Números.

El trabajo forma parte de dos aplicaciones, la primera ejemplifica los alcances de una teoría sobre curvas de Shimura desarrollada por Pastén durante su tiempo como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en la Universidad de Harvard.

Precisar que el problema se originó en los trabajos de Mahler y Chowla en los años 30, que consiste en estimar el tamaño del mayor factor primo de los números que son el sucesor de un cuadrado, tales como 2, 5, 10, 17, etcétera.

La segunda aplicación se relaciona a la conjetura ABC, considerada como uno de los mayores misterios de la matemática y fue posicionado como el más sólido hasta la fecha, según explicó la casa de estudios.