Estuvo cuatro años preso, pero fue absuelto al comprobarse que no cometió el delito: Exige millonaria indemnización

29 ag. 2024 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

Después de cuatro años de haber estado en prisión, Cristián Muñoz, fue absuelto. Al hombre se le sindicaba como el responsable de la muerte de Susana Sanhueza, pero años después, el Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe determinó que la causa de muerte de la mujer fue natural y no hubo responsabilidad de Muñoz en el deceso.

Fue en marzo de 2017 cuando se encontró el cuerpo de Sanhueza en el archivero municipal de San Felipe. Desde ese entonces, Muñoz asomó como el principal sospechoso, dictándose prisión preventiva en su contra.

Pero tras años de investigación y juicio se demostró que no existió el delito de homicidio, por lo que fue absuelto, pero no sin antes haber tenido que estar en prisión por un delito que no cometió.

Afectado demandó al Estado por más de 400 millones de pesos

Tras esta situación, la familia de Muñoz interpuso una demanda contra el Estado, alegando que la acusación del Ministerio Público había sido apresurada y arbitraria, llegando a caer en la injusticia.

En la mentada demanda, se exige una compensación de $400 millones con miras a reparar en los daños ocasionados por la detención de Muñoz y responsabilidad del Estado por la acusación que habría carecido de fundamentos.

La demanda en cuestión ya fue presentada al Consejo de Defensa del Estado y al Tribunal Civil de Valparaíso, encontrándose actualmente en la fase de prueba. En esa instancia se presentarán testimonios y evidencias para demostrar la falta de sustento de la acusación inicial y la negligencia del Ministerio Público, según consigan el portal SoyChile.