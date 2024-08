Vuelven las bajas temperaturas: Revisa el pronóstico del tiempo de Alejandro Sepúlveda para este jueves 29 de agosto

28 ag. 2024 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este jueves 29 de agosto, en la Región Metropolitana y en el resto del país.

Sepúlveda adelantó que en la zona central las temperaturas bajarán, dando una pausa al ambiente primaveral. "Para mañana, con un chaleco no basta", indicó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte este jueves 29 de agosto?

El comunicador expuso que este jueves "cambiará de cielo cubierto, con probables lloviznas locales, a nubes dispersas en Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta. Despejado al interior, siempre con heladas en las alturas".

También señaló que se espera "camanchaca, y no sólo en las playas, sino que también la interior de Atacama, con la probabilidad de garúa".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona central este jueves 29 de agosto?

Alejandro Sepúlveda señaló que se pronostica un "jueves gris en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, con garúa durante la jornada. Además, en la alta cordillera andina caerán chubascos, los que por la tarde podrían abarcar incluso sectores de los valles y la precordillera".

Asimismo, indicó que se espera "nieve desde los 2.500 metros de altitud y frío, bastante frío".

"Las nieblas con llovizna abarcarán también sectores de la región de O'Higgins con la probabilidad de chubascos en la Cordillera", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona sur y centro sur este jueves 29 de agosto?

El periodista adelantó "neblinas sobre la región de Maule, lo mismo en Ñuble y Biobío, claro que en estas regiones se abrirá el sol para quedar despejado el resto del día. Eso sí, con vientos, el famoso surazo, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora".

En esa línea, aseveró que "la noche se cubrirá en Talcahuano y Concepción". "Salvo algunas nieblas matinales en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el sol se mantendrá imperante en el sur del territorio", añadió.

Además, señaló que se pronostica "cielo transparente sobre Chiloé y Palena, nubes dispersas en Aysén y rachas que podrían lelgar a 60 km/h en Punta Arenas y Tierra del Fuego".

El pronóstico de tiempo para Santiago en los próximos días

Alejandro Sepúlveda indicó que "este jueves pasará de cubierto a nublado en la Región Metropolitana, con nieblas, neblinas y la posibilidad de lloviznas, especialmente en el sector poniente del tramo. Por la tarde, además, aparece la probabilidad de chubascos en la Cordillera".

"De hecho, no descartamos que el Gran Santiago también tenga llovizna o garúa, incluso más de algún goterón", afirmó, precisando que se esperan extremas de 12°C y 8°C.

El comunicado dijo que "el viernes amanecerá con cielo cerrado, y nuevamente la probabilidad de lloviznas e incluso chubascos locales, pero con el avance del día se volverá a romper la nubosidad". Para esta jornada la mínima sería de 5°C y máxima de 15°C.

"El fin de semana vuelve a brillar el sol con temperaturas sobre los 20°C", sostuvo Alejandro Sepúlveda.

Temperaturas pronosticadas para este jueves 29 de agosto en la Región Metropolitana

Colina: 7°C y 12°C

Melipilla: 8°C y 13°C

Santiago: 8°C y 12°C

Buin: 7°C y 11°C

San José de Maipo: 4°C y 11°C

Temperaturas pronosticadas para este miércoles 28 de agosto en el resto del país

Arica: 14°C y 18°C

Iquique: 13°C y 18°C

Calama: 0°C y 21°C

Antofagasta: 12°C y 16°C

Copiapó: 9°C y 16°C

La Serena: 9°C y 13°C

Ovalle: 9°C y 16°C

Los Andes: 7°C y 12°C

Quillota: 10°C y 13°C

Valparaíso: 10°C y 13°C

Rancagua: 7°C y 11°C

Talca: 5°C y 15°C

Chillán: 5°C y 15°C

Concepción: 5°C y 14°C

Los Ángeles: 4°C y 18°C

Temuco: 4°C y 19°C

Villarrica: 4°C y 19°C

Valdivia: 5°C y 16°C

Osorno: 4°C y 15°C

Puerto Montt: 6°C y 13°C

Castro: 4°C y 12°C

Coyhaique: -3°C y 13°C

Puerto Natales: 4°C y 8°C

Punta Arenas: 4°C y 8°C

Puerto Williams: 2°C y 7°C

