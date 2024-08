50 policías y apoyo aéreo de dron: Lo que se sabe del megaoperativo en el fundo donde desapareció María Ercira

20 ag. 2024 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un megaoperativo en el fundo "Las Tórtolas", donde el pasado 12 de mayo desapareció María Ercira Contreras, adulta mayor a quien su familia le perdió el rastro en el marco de una celebración del Día de la Madre.

Todo ocurrió cuando la mujer se encontraba compartiendo un almuerzo en un restaurante, en medio del cual se paró al baño y nunca más fue vista, aunque cámaras de seguridad del recinto la captaron caminando por el estacionamiento.

El megaoperativo en el fundo donde desapareció María Ercira

En horas de la mañana llegó al fundo un importante contingente de funcionarios de la PDI, quienes retomaron los peritajes a más de tres meses de la desaparición de María Ercira.

La policía civil indicó que trabajan al menos 50 efectivos policiales, con 15 vehículos, y que también se están llevando a cabo labores con perros y apoyo aéreo con un dron.

En el matinal Mucho Gusto se detalló que hubo un exhaustivo rastreo al interior del recinto, aunque por ahora se desconoce si las diligencias serían a raíz de alguna pista o indicio del paradero de la mujer.

En las cámaras del matinal quedó en evidencia que, además, los funcionarios de la PDI estaban haciendo un rastreo en los alrededores de la carretera que se encuentra a unos metros del fundo.

¿Qué dijo el dueño del fundo Las Tórtolas sobre el megaoperativo?

Andreas Kleinert, dueño del fundo Las Tórtolas, afirmó que la PDI "nos había informado de esta diligencia, que iban a revisar todo de nuevo con los perros, que iban a buscar entre los matorrales, en el canal".

"Nosotros estamos dispuestos a que revisen todo, le abrimos las puertas a todos", agregó, afirmando que "nunca" ha tenido problema con que se inspeccionen "los galpones, las bodegas, todo".

Consultado por lo que cree que pasó con María Ercira, Kleinert sostuvo que "no tengo idea, no tengo ninguna opinión sobre eso. No tengo ningún antecedente y todo lo que hemos hablado está en nuestra declaración a la PDI".

"Se han puesto las cámaras a disposición y todos los antecedentes, todo lo que está a nuestro alcance hacer. ¿Cómo no vamos a querer que encuentren a la señora?", añadió.

¿Qué dijo la familia de María Ercira por el megaoperativo?

Carla Hernández, nieta de María Ercira, afirmó que no fue informada sobre las nuevas diligencias y que se trasladaría durante el día al recinto para ver si los efectivos policiales le dan algún antecedente de la búsqueda.

"Me tomó por sorpresa el operativo, porque resulta que todos los días estoy preguntando a la PDI si hay alguna información y siempre me responden que no y que están en reunión", afirmó.

"Esto es una luz de esperanza porque han hecho diligencias cada cierto tiempo, pero bien específicas con pocas personas, y me llama la atención que haya un despliegue tan grande en el fundo Las Tórtolas", expresó.

Hernández señaló que "quiero ir para allá en un rato para ver si hay algo o encuentran algo. Imagino que nos van a informar a nosotros como familia de inmediato"

"Lo único que espero es que haya algo y que hayan encontrado algo. Tenemos el corazón apretado y lo único que queremos saber es qué pasó con mi abuela", sostuvo.

Cabe destacar que en los últimos meses no se han reportado elementos que puedan dar indicios del paradero de María Ercira Contreras.