"Esto es una luz de esperanza": La reacción de la nieta de María Ercira por megaoperativo de búsqueda en Limache

20 ag. 2024 - 11:48 hrs.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, conversó en la mañana de este martes con el matinal "Mucho Gusto", en el marco del megaoperativo de búsqueda que la PDI realiza en el fundo "Las Tórtolas" de Limache.

En primer lugar, la mujer afirmó que no fue informada sobre las nuevas diligencias que se efectúan en el recinto donde su abuela fue vista por última vez, el 12 de mayo pasado, día en que se le perdió el rastro durante un almuerzo por el Día de la Madre.

En este contexto, afirmó que se trasladaría durante el día hasta ese lugar para ver si los efectivos policiales le dan algún antedecente de la búsqueda.

¿Qué dijo la nieta de María Ercira Contreras?

Hernández señaló que "me tomó por sorpresa el operativo, porque resulta que todos los días estoy preguntando a la PDI si hay alguna información y siempre me responden que no y que están en reunión".

Imágenes del megaoperativo en el fundo "Las Tórtolas"

De acuerdo a lo anterior, expresó que "hoy día justamente desperté muy angustiada porque pasan los días y no hay nada de mi abuela. Desperté sin esperanzas ni fe porque hemos estado golpeando las puertas para que nos digan algo".

Pese a aquello, aclaró que "esto es una luz de esperanza porque han hecho diligencias cada cierto tiempo, pero bien específicas con pocas personas, y esto me llama la atención que haya un despliegue tan grande en el fundo Las Tórtolas".

"Tenemos el corazón apretado"

La nieta de María Ercira detalló que estaba cerca del fundo "Las Tórtolas" y que viajaría hasta allí pronto para obtener mayores antecedentes.

"Quiero ir para allá en un rato para ver si hay algo o encuentran algo. Imagino que nos van a informar a nosotros como familia de inmediato", dijo.

"Lo único que espero es que haya algo y que hayan encontrado algo. Tenemos el corazón apretado y lo único que queremos saber es qué pasó con mi abuela", sostuvo.

Por último, Hernández destacó que "nosotros seguimos pensando que hubo intervención de terceros… yo no descarto que mi abuela esté, quizás, en el canal (de regadío), que se pueda haber caído. Quizás no llegó sola ahí, la pudieron haber empujado o que haya pasado un tiempo y que alguien la haya puesto en el canal".

Al día de hoy, han pasado más de tres meses de la desaparición de María Ercira Contreras, a quien se le perdió el rastro cuando celebraba el Día de la Madre en el fundo "Las Tórtolas" de Limache y aún no hay elementos concretos que puedan dar indicios sobre ella.

