Habla dueño de fundo en Limache donde desapareció María Ercira: "Ha habido malas opiniones que no han sido ciertas"

20 ag. 2024 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) está realizando este martes un megaoperativo de rastreo por la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años que fue vista por última vez el 12 de mayo en Limache, región de Valparaíso.

El procedimiento se está llevando a cabo en el fundo Las Tórtolas, lugar donde funciona un hotel y también el restaurante donde la adulta mayor celebraba junto a su familia el Día de la Madre aquella jornada en que desapareció tras ir al baño.

En medio del operativo, Mucho Gusto pudo conversar con Andreas Kleinert, dueño del fundo Las Tórtolas, quien habló por primera vez de manera pública sobre el caso de María Ercira.

¿Qué dijo el dueño del fundo Las Tórtolas?

El propietario del fundo aseguró que desde la PDI "nos habían informado de esta diligencia, que iban a revisar todo de nuevo con los perros, que iban a buscar entre los matorrales, en el canal".

Captura del video

"Nosotros estamos dispuestos a que revisen todo, le abrimos las puertas a todos", agregó, afirmando que "nunca" ha tenido problema con que se inspeccionen "los galpones, las bodegas, todo".

"No tengo ningún antecedente"

Consultado por lo que cree que pasó con María Ercira, Kleinert sostuvo que "no tengo idea, no tengo ninguna opinión sobre eso. No tengo ningún antecedente y todo lo que hemos hablado está en nuestra declaración a la PDI".

"Se han puesto las cámaras a disposición y todos los antecedentes, todo lo que está a nuestro alcance hacer. ¿Cómo no vamos a querer que encuentren a la señora?", añadió.

En ese sentido, relató que aquel fatídico día "se empezó a buscar en forma inmediata si se desapareció y a los 10 minutos empezaron a buscar, y yo y la gente del fundo mismo. Gente que estaba en el hotel almorzando también ayudó a buscar y nada".

Las críticas de la familia de María Ercira

El propietario de Las Tórtolas mencionó que el caso "nos ha afectado porque ha habido malas opiniones (del hotel) que no han sido ciertas, pero ahora estamos cerrados por vacaciones. El 29 (de agosto) se abre y vamos adelante".

Así, y a propósito de las críticas de la familia de María Ercira, desde donde indicaban que no hubo colaboración del fundo, dijo que "siempre hay uno malo de la película, pero se entiende la frustración de la familia. No hay problema con eso".

Kleinert zanjó que las cámaras de seguridad "las pasamos desde el primer minuto, se trajo al encargado que estaba en ese minuto en Viña del Mar y por eso no se pudieron ver desde el primer minuto, pero a la hora ya se estaban viendo", en vista de los cuestionamientos de la familia que apuntaban a que no fueron cedidas rápidamente.