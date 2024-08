¿Qué son los amarres?: El servicio de magia negra para unir parejas que puede llegar a costar hasta $400 mil

17 ag. 2024 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Es común ver afiches en quioscos, en el metro, pegados en la calle o simplemente anuncios a través de internet, sobre cientos de ofertas de uniones de parejas o para atraer un amor imposible.

Pero estas prácticas se han convertido en un negocio que lucra con las creencias de la gente, un servicio de magia negra que puede llegar a costar hasta $400 mil pesos.

¿Qué es un amarre?

Los amarres son conjuros para unir parejas o simplemente para atraer el amor. Según la tarotista y guía espiritual, Latife Soto, "un amarre es dominar la voluntad de una persona, dominada por una entidad que se invoca para que dominen la voluntad de un ser humano".

En otras palabras, un conjuro que busca influir en los sentimientos o acciones de otra persona.

Meganoticias

Según la información recopilada por el equipo de MegaInvestiga, la consulta de tarot de 20 mil pesos ofrece lo que llaman una lectura básica de 3 preguntas, por 30 mil pesos se suma la lectura de la carta astral y ya la de 40 mil pesos añade la predicción de sucesos, lo que puede ser presencial u online.

"Es mucho más común fuera de Chile de lo que nosotros estamos acostumbrados, a día de hoy nos está llegando por la migración, también por la globalización y eso va a hacer que quizás sea un poquito más común ver todas estas cosas", explica Raúl Latorre, historiador de la Universidad de Los Andes.

Kike Acuña fue víctima de un amarre

El exfutbolista de 46 años, Jorge "Kike" Acuña, reveló a Meganoticias que en algunas de sus relaciones fue víctima de trabajos malignos en su contra, específicamente de amarres y que tuvo que buscar ayuda de especialistas en el tema.

"A mí me han sacado calzoncillos, me han sacado poleras, las han llevado a otros lados. Me pasaban muchas cosas raras, me sentía mal, me costaba respirar muchas veces, me costaba dormir, despertaba en la noche y solamente podía mover los ojos", reveló Kike Acuña.