"No tenemos nada": Adultos mayores sufren incendio de su casa tras chispas generadas por un poste en Maipú

13 ag. 2024 - 13:33 hrs.

Una familia de la comuna de Maipú se vio afectada por un incendio en su vivienda, en medio de un corte de luz que se ha prolongado por más de diez días en el sector —debido al sistema frontal de inicios de agosto— y que los tiene viviendo una verdadera emergencia.

El siniestro habría comenzado luego de que el pasado domingo un poste generara chispas sobre la casa, cuando pretendía volver el suministro, lo que generó finalmente el fuego.

La alarmante situación quedó expuesta en unos registros, que mostraron que las llamas se localizaron en la parte del techo de la vivienda, provocando serios daños.

"Si alguien me puede ayudar, es con techo"

Luis González, quien reside junto a su esposa Ema en el hogar afectado, conversó este martes con el matinal "Mucho Gusto" y afirmó que intentó ponerse en contacto con Enel Distribución, pero no ha obtenido respuesta.

Luis González en conversación con el matinal "Mucho Gusto"

En este sentido, el hombre indicó que la municipalidad fue a constatar el hecho el día de ayer y que ofreció su ayuda, aunque indicó que no es suficiente.

"Me ofrecieron como ayuda un vale para un balón de gas y una gift card por $50.000 para utencilios de la casa. Con todo el respeto que se merece el alcalde o quien esté a cargo, a mí eso no me sirve", sostuvo.

Ante esto, indicó que "qué saco con tener loza si no tengo dónde ponerla. Yo lo que quiero es que, si alguien me puede ayudar, es con techo, para cubrirnos... No quiero que esto quede impune".

"No tenemos nada"

Por su parte, Ema, la esposa de Luis, relató que cuando empezaron las lluvias advirtieron que el poste estaba generando chispas. "Les dijimos a personal de Enel que estuvieron en una esquina arreglando un tema de otro lugar y ellos no nos tomaron en cuenta, se largaron a reír", acusó.

Tras el siniestro, la afectada sinceró que: "Estamos de brazos cruzados en la calle, personas adultas mayores con enfermedades graves y ellos no dan la cara. Nadie hace nada. Nadie ayuda en nada. Estamos a brazos cruzados sin tener un techo".

Mujer afectada por incendio en Maipú

Respecto a la situación actual que vive con su marido, sinceró que "no tenemos dónde dormir. No tenemos nada, ni siquiera una cocina para hacer un plato de comida. Nada"

El reclamo por el alza en la cuenta de la luz de la vivienda

Por otra parte, Luis detalló inconvenientes con el pago de la luz en el último tiempo, detallando que "antes de que comenzara el alza, ya (la cuenta) la habían subido el mes anterior. Con el mismo consumo, antes pagábamos $18.000 y subió a $48.000".

"Ahora nos llegó la boleta por $50.000. Casi cuando (la casa) se estaba quemando, nos llegó la cuenta por $50.000", agregó.

