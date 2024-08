"No me moveré de acá hasta que Dios me la devuelva": Madre de niña desaparecida en Viña del Mar solicita ayuda "urgente"

13 ag. 2024 - 09:21 hrs.

Han pasado casi dos semanas desde que Ainhoa Correa Farfán, una niña de 5 años, desapareció el pasado 31 de julio en las costas de playa Los Cañones de Viña del Mar, tras ser arrastrada por el fuerte oleaje en la región de Valparaíso.

Tan solo habrían sido unos segundos en los que los familiares de la pequeña se distrajeron para que ocurriera la tragedia mientras paseaban por la playa. De ahí en más, se han realizado masivas búsquedas en la zona sin dar con resultados positivos.

Por ese motivo, la familia ha solicitado en reiteradas ocasiones ayuda para que se continúe con el rastreo de Ainhoa, y ahora fue el turno de su madre, quien pidió ayuda urgente para poder seguir alojándose en la ciudad jardín.

"Yo no quiero bajar los brazos"

Nataly De Lourdes Farfán Escobar, madre de Ainhoa Correa, solicitó ayuda a través de su cuenta de Facebook, en la que pidió datos de alojamiento para permanecer en Viña del Mar y así poder seguir monitoreando de cerca la búsqueda de su hija.

Diferentes grupos continúan en la búsqueda de la pequeña / Aton Chile

"Hola a todos, acá estoy para pedir ayuda de nuevo. Mi bebé todavía no aparece y yo no quiero bajar los brazos, yo no me moveré de acá hasta que Dios me devuelva su cuerpecito", comenzó diciendo la mujer.

"Gracias a Dios, un Ángel que conocimos acá nos arrendó un departamento, pero este solo es hasta el martes y después ya no sabemos qué hacer. Necesitamos algo urgente que nos quede cerca de donde pasó todo (el accidente)", reveló la madre.

Nataly y su familia no residen en Viña del Mar, por lo que han debido costear su estadía en la ciudad para permanecer cerca de la zona de búsqueda, en la que incluso ha participado la Armada. La madre ha dejado sus datos de cuenta bancaria solicitando ayuda para poder seguir pagando arriendo en el sector.

"Por favor, si alguien sabe (algún dato de alojamiento) me avisa. Todo sirve, mil gracias. Una cosa más, si alguien nos quiere ayudar en lo que sea, estamos en la cafetería en frente de la plaza o en las rocas Las Salinas, toda ayuda sirve", cierra en su mensaje en redes sociales.

Hasta helicópteros participaron de la búsqueda / Aton Chile

Fiscalía dio por terminada la búsqueda

Pese al desesperado llamado de la madre de Ainhoa, el pasado jueves la Fiscalía dio por terminada la búsqueda con todos los despliegues marítimos, aéreos y terrestre por parte de la Armada de Chile y Carabineros de Chile.

"Sin embargo, la capitanía de Puerto, en cumplimiento de sus funciones, continuará tanto por la vía marítima y vía terrestre, la búsqueda de esta niña desaparecida a lo largo de toda la bahía de Valparaíso", aseguró Giovanni Garci Fuentes, jefe de la capitanía de Puerto de Valparaíso.

Nataly Farfán ha mostrado en sus redes que varios buzos de la zona se han sumado de manera voluntaria a la búsqueda de su hija, pero ha solicitado dinero para los costos de traslado y alojamientos, además de los equipamientos para buscar en las profundidades del mar.

"Por favor sigan orando y pidiéndole al mar que me devuelva a mi princesa", escribió en Facebook hace unos días.