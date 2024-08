"No puede quedar en el mar": El desesperado llamado de familia de niña desaparecida en playa de Viña del Mar

12 ag. 2024 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un desesperado llamado de ayuda han hecho, a través de redes sociales, los familiares de Ainhoa Correa, una niña de 5 años la cual se encuentra desaparecida desde el 31 de julio, día en que la menor de edad fue arrastrada por el oleaje en la playa Los Cañones de Viña del Mar.

De acuerdo a lo que consigna La Estrella de Valparaíso, fue apenas unos segundos los que la niña fue desatendida por sus familiares, tiempo suficiente para que se perdiera el rastro de la menor en las circunstancias mencionadas anteriormente.

El pedido de ayuda de la familia

Luego de que se cumpliera el plazo de siete días que puso la fiscalía, tras no tener resultados positivos, tanto familiares como amigos, recurrieron a las redes para tener más posibilidades de encontrar alguna pista que pueda dar con el paradero de Ainhoa.

"Somos familiares de Ainhoa Correa (...) necesitamos ayuda, se lo pedimos a la Armada, al Ministerio Público, por favor, necesitamos recursos que nos vengan a ayudar, que se extienda la búsqueda, no podemos quedar en nada, que la niña quede en el mar, como familia necesitamos llevarla a la casa, enterrarla, por favor ayúdenme de verdad", dijo Luz Vicencio, prima de la víctima a través de un video subido a Facebook.

Según lo que le indica la propia Vicencio al medio anteriormente citado, la familia no ha cesado en la búsqueda, llegando, incluso, a contactar a una vidente.

"Nosotros nos estábamos contacto con una vidente y en este caso queremos agotar todas las posibilidades, estamos abiertos a todos y ella nos dijo que la niña estaba en Las Salinas, o sea, en la Roca del León. A raíz de eso, apuntan que hagan "una búsqueda minuciosa en el lugar".

Por otra parte, el capitán corbeta litoral, Giovanni Garci Fuentes, jefe de la capitanía de Puerto de Valparaíso, señala que "el día jueves de esta semana, la Fiscalía dio por terminada la búsqueda con todos los despliegues marítimos, aéreo y terrestre por parte de la Armada de Chile y Carabineros de Chile".

"Sin embargo, la capitanía de Puerto, en cumplimiento de sus funciones, continuará tanto por la vía marítima y vía terrestre, la búsqueda de esta niña desaparecida a lo largo de toda la bahía de Valparaíso.

De la misma manera, la familia advierte que buzos de todo Chile se ha puesto a disposición para auxiliar la búsqueda, pero necesitan dinero para los costos de traslado y alojamientos, así como implementos y equipamiento para acceder a las profundidades.

"El llamado es a todas las autoridades (...) que nos ayuden con implementos para que los buzos que nos están ayudando puedan hacer una búsqueda más a fondo. Necesitamos que busquen por abajo de la roca, a más profundidad, necesitamos los implementos para que ellos se puedan meter a las cuevas que están debajo del mar en las rocas, ya que la niña si estuviera flotando ya se hubiera visto", dice Vicencio

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados o volver a Santiago sin llevarnos a la niña. Yo sé que el mar es grande, pero también las autoridades tienen muchos recursos para poder ayudarnos, para poder encontrarla y no quedar sin solución, no nos moveremos de acá hasta no tener solución", apunta.