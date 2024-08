Crimen de suboficial mayor Rita Olivares: Uno de los imputados reconoció que disparó y pidió perdón a la familia

09 ag. 2024 - 00:59 hrs.

Una dura declaración se produjo este jueves en el marco del juicio que se realiza estos días en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Viña del Mar por el crimen de la suboficial mayor de Carabineros Rita Olivares, cometido el 26 de marzo de 2023 en el sector de Belloto Sur de Quilpué, en la región de Valparaíso.

Luis Vicente Martínez Conde-Riesco, uno de los siete imputados por el asesinato, reconoció haber disparado hacia la patrulla policial donde iba la uniformada y pidió perdón a su familia por la tragedia.

El revelador testimonio podría confirmar quien fue el verdadero autor del homicidio de la suboficial mayor, ya que hasta el momento no se sabe si fue el mencionado acusado el que realmente le quitó la vida.

Martínez Conde-Riesco fue detenido horas después del crimen, tras ser posicionado en el lugar de la balacera. Sería él quien planificó el robo al domicilio donde supuestamente estaba la droga y quien entregó cada una de las indicaciones al resto del grupo.

¿Qué dijo el imputado por el crimen de la suboficial mayor Rita Olivares?

En la audiencia que se realizaba en el TOP, el imputado declaró que "le pido disculpas igual a la familia porque no sé si mi disparo fue el que causó la muerte de la carabinera. Igual pido disculpas públicas porque yo no sé si realmente mi disparo fue (...) yo no me di cuenta a quien disparé".

"A lo mejor yo disparé cuando me bajé del auto, disparé una pura vez (...) sí, yo disparé, con los nervios disparé", agregó.

Además, Martínez Conde-Riesco relató que cuando llegó el personal de Carabineros estos intentaron capturarlos en el marco del robo. "Hubo un lapsus como de 5 segundos que dejaron de disparar. Yo ahí me levanto, corro y disparo seis o cinco veces hacia atrás, sin mirar".

"Yo no me di cuenta si mi disparo fue el que causó la muerte de la carabinera o no"

"Ahí yo no me di cuenta si mi disparo fue el que causó la muerte de la carabinera o no. Yo solo disparé porque estaba asustado y quise correr por mi vida", añadió.

En la audiencia también se le preguntó al acusado qué esperaba con su declaración y si había alguna motivación detrás de eso. "No, ninguna. Quiero aclarar las cosas como fueron y yo sentirme más libre como ser humano", sentenció.