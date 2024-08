Abogado de Hermosilla rechaza eventual prisión preventiva: "Uno no responde por cosas que dice, sino por cosas que hace"

07 ag. 2024 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, principal imputado del Caso Audios, entregó detalles este miércoles de lo que fue la declaración que durante dos jornadas entregó su hermano ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Actualmente, el Ministerio Público se encuentra investigando a Hermosilla por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, y se espera que en los próximos días se anuncie la formalización en su contra por la misma causa.

La indagatoria comenzó en noviembre de 2023, cuando Ciper Chile publicó un audio en el que el connotado penalista hablaba de un supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el marco de una reunión con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.

¿Qué dijo el abogado defensor de Luis Hermosilla?

Al respecto, Juan Pablo indicó ante la prensa este miércoles que "lo que se está investigando acá es si hubo pagos a funcionarios públicos y, en el caso concreto de Luis, si él participó en esos pagos. El Ministerio Público va a investigar cualquier 'apariencia' de acto delictivo y nosotros estamos colaborando con ellos".

Luis Hermosilla junto a su abogado defensor y hermano, Juan Pablo Hermosilla / ATON

"Hoy Luis terminó de entregar su declaración, fue una declaración larga. Esperamos haber entregado todos los antecedentes que solicitó el Ministerio Público, y ahora lo que hay que esperar es qué diligencia" se ordenará, sumó, asegurando que "nosotros vamos a pedir algunas diligencias también, vamos a pedir acceso a la carpeta (investigativa) que no tenemos hasta el momento".

En la misma línea, el defensor afirmó que "nuestra meta es tratar de colaborar y que esto se esclarezca. Hemos cumplido con este trámite con la declaración de ayer (martes) y hoy día, fueron en total más de 8 horas de declaración".

"El Ministerio Público tiene la facultad de pedir la formalización cuando lo estime conveniente"

Consultado por la eventual formalización de Luis, el abogado dijo que "el Ministerio Público tiene la facultad de pedir la formalización cuando lo estime conveniente, nosotros tendremos que reaccionar defendiendo nuestra tesis en ese momento".

"Como lo señalamos desde el primer momento, aquí se han cometido errores graves, se pidieron disculpas incluso en su momento", reconoció, sin embargo, sostuvo no creer que eso "pueda ameritar o significar una prisión preventiva".

"Uno puede decir cosas, pero uno tiene que responder por lo que uno hace. Lo que él dijo está muy mal, (pero) la tesis nuestra de defensa es que no hizo cosas. Pudo haber dicho, pero no hizo cosas, esos son los antecedentes que hemos aportado y esperamos seguir aportando. Jurídicamente, uno no responde por las cosas que dice, sino que por las cosas que hace", zanjó.

