Emprendedora argentina iba a inaugurar su foodtruck en Antofagasta pero se lo robaron: Ofrece recompensa

07 ag. 2024 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un lamentable suceso es por el que ha tenido que atravesar una ciudadana argentina residiendo en Chile. Esto, luego de que sufriera el robo de su herramienta de trabajo, a tan solo días de lo que iba a ser sus primeros pasos como emprendedora.

Fue hace siete años cuando Dara Singh llegó al país desde el otro lado de la cordillera. Desde entonces empezó a trabajar vendiendo alimentos, pero este año iba a establecerse con un foodtruck, el cual sería bautizado como "La Argentina".

Sin embargo, el panorama cambió durante la madrugada de este lunes cuando el foodtruck desapareció en horas de la madrugada desde la plazoleta que está frente al Mall Angamos en Antofagasta. Esto impidió que se lleve a cabo la inauguración que estaba prevista para este próximo 15 de agosto, de acuerdo a lo que consigna el portal SoyChile.

"Estaba preparando todo para la inauguración, creé una cuenta en Instagram, ya había instalado la freidora, un refrigerador, estaba instalando todo. (...) Lo dejé en ese lugar estacionado sin las ruedas para que no se lo robaran, pero igualmente lo sacaron" lamentó la afectada.

Créditos: Cedida a Meganoticias.cl

Foodtruck costó más de 11 millones y víctima ofrece recompensa para encontrarlo

La mujer contó que apenas se enteró del robo, realizó la denuncia correspondiente y empezó a buscar por todos lados el foodtruck, hasta ahora, sin éxito. "Me dijeron que lo vieron que se lo estaban llevando por La Negra así que fui a ver, pero la verdad es que no encontré nada", señaló.

Ahora he estado pidiendo cámaras por todos los lados en que pasó para poder tener algún detalle de quienes se llevaron el foodtruck. (...) el foodtruck me costó casi 11 millones de pesos y sin contar con los arreglos que le he hecho. Lo único que quiero es encontrarlo en las condiciones que sea", expresó.

A la espera de tener novedades sobre el paradero de lo que sería su emprendimiento, la mujer ha pedido ayuda a la comunidad para poder dar con su negocio, ofreciendo recompensa para aquellos que entreguen datos fidedignos. Para contactarla, deben escribir al número +56940589835.