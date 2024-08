"¡Queremos luz!": Vecinos de Quilicura protestan por corte de energía y alcaldesa pide apoyo de militares

07 ag. 2024 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos de los alrededores de San Luis Norte en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, se sumaron a las manifestaciones por el megacorte de luz que mantiene sin energía hace seis días a muchos hogares de Santiago, mientras que la alcaldesa Paulina Bobadilla solicitó apoyo militar.

Fue entre la noche del pasado jueves, y durante la jornada del viernes, cuando comenzaron los cortes de suministro producto del sistema frontal que dejó intensas lluvias y fuertes vientos en la Región Metropolitana, provocando la caída de árboles y de postes.

Corte de luz en Quilicura

Los vecinos de Quilicura llevan más de 120 horas sin suministro eléctrico, por lo que hoy salieron a las calles gritando "¡Queremos luz!".

De acuerdo a información de la municipalidad, en la comuna hay 260 árboles caídos y 30 postes con cables energizados.

"Llevamos casi cinco días sin luz, y en eso tenemos personas electrodependientes, personas con discapacidad, postrados. Se nos ha echado a perder los alimentos", contó Ana, una vecina del sector.

"Enel no se ha hecho presente, pero si la Municipalidad ha venido, ha aportado toda la ayuda posible de parte de ellos. Pero Enel, nada, nos tienen botados, no han vendido, no han hecho nada", agregó.

Municipalidad de Quilicura pide ayuda militar por corte de luz

Otra preocupación de los vecinos es la seguridad, especialmente en la noche, por lo que han tenido que coordinarse para hacer guardia.

Frente a esto, la alcaldesa Bobadilla pidió "una cuadrilla de militares para que nos ayuden en las labores comunitarias. Nuestra comuna ha sido una de las más afectadas a nivel metropolitano".

"Tenemos todos los recursos municipales a disposición de esta gran crisis, pero solos no podemos. Necesitamos que militares nos ayuden con las tareas comunitarias", agregó.

Ana apoyó esta iniciativa, indicando que "hemos solicitado seguridad para nuestro sector, pero necesitamos más. Que apoyen la solicitud de la alcaldesa, que traigan a lo mejor a los militares para que estemos más resguardados en la noche".

Todo sobre Sistema frontal